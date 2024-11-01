繼陽明交大後 遠東集團董座徐旭東2日將獲頒淡大名譽博士

遠東集團1日表示，淡江大學將於2日，淡水大學74周年校慶慶祝大會，由校長葛煥昭頒贈名譽博士學位予遠東集團董事長徐旭東，這是繼2002年交通大學（現陽明交通大學）之後，徐旭東再次接受大學頒贈名譽博士學位，明日他將親自出席，集團旗下十大上市（櫃）企業經營團隊也將共襄盛舉，頒贈儀式同時進行網路直播，讓大家一起透過淡江大學校慶專頁共同見證。

淡江大學指出，遠東集團為臺灣知名企業，轄下十大產業以及十家上市(興)櫃公司，所屬公司共243家，資產總額逾新台幣3兆元，營業額超過新台幣7,000億元，員工人數超過5萬7,000人，事業範圍與臺灣人的食衣住行育樂，密切交織。徐旭東領導下的遠東集團，持續投資擴展，進行產業的垂直及水平整合，營運觸角擴展至世界各地，不僅獲利穩健，更是逐年成長、遼闊壯大。

淡江大學頒贈名譽博士學位，肯定徐旭東共有三大貢獻：

一、學術及專業上有特殊成就及貢獻，有益人類福祉

徐旭東接掌集團後，引領產業創新，進行跨界多角化經營，同時積極配合國家發展方向，參與政府重要建設，包括成立臺灣首座通訊園區，促進電信通訊產業的群聚效應；參與國家網路寬頻建設，配合國家交通政策，推動高速公路電子收費計畫，使臺灣進入交通電子化新紀元，獲得國際多項殊榮肯定，為臺灣爭光。從而獲得多項國內外重要獎項肯定，包括2012年國際財經雜誌《Corporate Government Asia》之亞洲最佳CEO、2013年《安永企業家獎》「領袖標竿企業家獎」、2016年榮獲馬英九總統頒發「二等景星勳章」、並在2021年獲遠見高峰會授予「終身成就獎」。

此外，徐旭東重視並推廣環保永續，投入研發加以落實。如回收寶特瓶，重新製造成為再生寶特瓶和環保衣的原料，讓集團公司遠東新世紀成功轉型，成為全球回收聚酯材料的領先企業。2010年台北花博會上，更打造全球首座100%回收寶特瓶的綠建築「遠東環生方舟」，環保創新享譽國際。近年來徐董事長積極推動實踐ESG，打造永續成長策略，推動經營策略與ESG各面向結合，連續七年帶領遠東集團成為「TCSA台灣企業永續獎」與「GCSA全球企業永續獎」中，獲獎最多的企業集團。

徐旭東亦致力於以愛心回饋社會，長期捐助需要幫助的弱勢兒童及家庭。過去，台灣遭遇921地震、莫拉克颱風、高雄氣爆、八仙塵爆等重大災難事件時，迅速整合遠東集團人力、物力、醫療、電信等資源，在第一時間深入災區前線支援，與民眾共度難關。近年來以數位科技推動公益，「偏鄉視訊醫療」及「協助學校進行節能」等方案，讓臺灣更多地方能夠藉以提升生活品質。

二、於文化、學術交流有重大貢獻

遠東集團創辦人徐有庠先生設立「徐元智先生紀念基金會」及「徐元智先生醫藥基金會」，並成立「亞東紀念醫院」、「元智大學」、「亞東科技大學」等組織，徐旭東持續擴大遠東公益事業規模，贊助各項文教活動及醫療研究與救助，培育人才並鼓勵創新、促進文化、醫療、教育、科技、藝術及建築等領域發展。徐董事長特別設立以科技創新為宗旨的「徐有庠先生紀念基金會」，每年定期舉辦「有庠科技獎」以表彰科技卓越人才。

徐旭東推動中西文化交流不遺餘力，長期支持傳統文化的明華園戲劇團演出、孔孟學會的儒學推廣、資助臺灣的藝術家前往美國短期交流培訓，亦或是引進世界知名馬戲太陽劇團來台演出。因關懷國家社會長遠發展，邀請知名國內外學者專家彙編一系列遠東白皮書，為臺灣提出具體可行且具前瞻性之建議。同時，徐董事長也致力舉辦各類演講論壇活動，多次邀請諾貝爾得獎學者、國際建築大師來台交流，提升台灣軟實力。

三、對淡江大學之發展有特別重大貢獻

淡江大學近年以「AI+SDGs=∞」為校務發展願景，積極推動數位及淨零轉型，與集團旗下遠傳電信共同打造「5G元宇宙淨零碳排校園」，建立全台首座「校園永續雲」，並籌組「淨零轉型聯盟」，協助產業進行「淨零與智慧雙轉型」，更透過共同合作開設之「新資訊安全學程」培育資安人才，朝「在地國際、雲端智慧、永續未來韌性大學城」的目標邁進。此外，擔任集團旗下亞洲水泥總經理的淡江大學董事李坤炎，感受到AI的力量，需要進行全員培力，在工作上加值，便推動「AI＋跨域」產學合作，藉由「AI人才培訓方案」來實現產業智慧轉型。

淡江大學指出，統領十大產業、200餘家關係企業，身兼數職，具備大格局，卻仍深入細節，徐旭東有一套經營事業的獨到見解，除承繼父親徐有庠先生「誠慎勤樸」的企業精神，加上了創新（Innovation），讓集團能在變革愈來愈快的環境中站穩腳步並成長茁壯。穩健、創新加上國際視野，徐董事長的經營理念，透過媒體報導或專訪被更多人看見，不管在個人成長、企業經營，甚至管理公共事務，都能獲得相當啟發。

淡江大學的經營理念，以「承先啟後，塑造社會新文化，培育具心靈卓越的人才」為使命，徐旭東的卓越貢獻，正是最佳典範，相信在頒贈名譽博士的同時，也能鼓勵年輕學子見賢思齊，認真學習努力向前，開創自己的璀燦人生。