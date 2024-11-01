央行下重手第一個月 這都移轉量跌26%最重
央行上月啟動第七波信用管制措施，住商機構統計六都地政局資料，六都10月買賣移轉棟數達19,643棟，月減13.9%，新北買氣萎縮最明顯，移轉棟數為4,362棟，月減26.9%、年減26.8%。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，今年下半年起房市先有第六波信用管制、銀行滿水位等議題，最終在9月央行推出第七波信用管制措施，重擊買賣雙方信心，使10月房市下滑。。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，六都中以新北月減幅度最大，主因為新北房市以重劃區為主，區域房市前景雖佳，但易吸引投資置產風氣，當市場遭遇波動，易出現較大幅度震盪。
台南市為此次六都中唯一呈現月成長的都會區，該市此次東區出現大幅度量體移轉，研判市區有不少新案近期交屋，加上蛋黃區機能卓越，因此移轉棟數逆勢出現成長。
徐佳馨分析，10月房市可謂禍不單行，在銀行限貸下，央行又推出新一波選擇性信用管制上膛。不過交易量雖下滑，由於房價並未出現明顯修正，央行有推出第八波信用管制措施之可能性。
她提醒，此波房市寒冬尚未走到盡頭，近期新案交屋潮湧現，不少購屋者誤踩第二屋或高總價貸款成數地雷，後市仍待觀察。
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