房貸之亂+颱風 10月六都移轉棟數17個月首見年減

房市8月後交易動能趨緩，經歷陸續反映在建物買賣移轉棟數上，統計10月六都建物買賣移轉棟數1.96萬棟，年減約7%，若不考慮春節因素，10月建物買賣移轉棟數是去年7月後首度出現年減狀況，新青安上路後移轉棟數連續年增趨勢已經改變，一方面受到市場買氣轉淡影響，另一方面10月的颱風放假可以辦理過戶的天數也受到影響。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年7月後建物買賣移轉棟數有14個月的年增率都是正成長，其中高達11個月年增幅度都超過10%，反映市場一方面交易熱絡，一方面則是受到交屋移轉帶動，不過受到央行喝咖啡與第七波選擇性信用管制措施影響，8月後房市買氣轉淡，連續性的年增趨勢已經改變，加上去年下半年基期逐漸慢慢拉高，要觀察房市是否出現連續性單月移轉棟數年減表現。

統計10月的建物買賣移轉棟數，六都建物買賣移轉棟數為1.96萬棟，月減14%，且年減7%，其中年度同期相比出現兩好兩壞，新北10月移轉棟數年減27%，台南市年減15%，桃園、台中都是年增但月減，台北市與高雄市則是年變動持平。