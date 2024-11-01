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近8月首見年減！10月六都移轉慘澹 房仲：買氣明顯淡
房市8月交易動能趨緩，經歷陸續反映在建物買賣移轉棟數上，統計10月六都建物買賣移轉棟數1.96萬棟，年減約7%。
信義房屋指出，若不考慮春節因素，10月建物買賣移轉棟數，是去年7月後首度出現年減狀況，新青安上路後，移轉棟數連續年增趨勢已經改變，一方面受到市場買氣轉淡影響；另一方面，10月的颱風放假，可辦理過戶的天數也受到影響。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年7月後建物買賣移轉棟數，有14個月的年增率都是正成長，其中高達11個月年增幅度超過10%，反映市場一方面交易熱絡，一方面則是受到交屋移轉帶動。
不過，受央行「喝咖啡」與第七波選擇性信用管制措施影響，8月後房市買氣轉淡，連續性的年增趨勢已經改變，加上去年下半年基期逐漸慢慢拉高，要觀察房市是否出現連續性單月移轉棟數年減表現。
統計10月的建物買賣移轉棟數，六都建物買賣移轉棟數為1.96萬棟，月減14%，且年減7%。其中，年度同期相比出現兩好兩壞，新北10月移轉棟數年減27%，台南市年減15%，桃園、台中都是年增但月減，台北市與高雄市則是年變動持平。
曾敬德表示，8、9月市場交易表現明顯衰退，不過因為房貸排隊等候時間拉長，影響過戶時間往後，加上持續有新建案交屋，10月六都建物買賣移轉棟數衰退幅度並不大，雖然移轉棟數變化還不明顯，但實務上受到房貸政策衝擊，加上美國總統大選不確定因素仍高，買方購屋回歸理性，市場交易，已經明顯較上半年轉淡。
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