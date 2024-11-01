央行打房奏效！房市提前入冬 六都10月交易量下滑一成
9月下旬央行啟動第七波信用管制措施，重創全台房市買氣。住商機構統計地政局資料，六都10月買賣移轉棟數共19,643棟，月減13.9%、年減6.6%。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，今年下半年起相繼出現第六波信用管制、銀行滿水位等議題，最終在9月央行推出第七波信用管制措施，重擊買賣雙方信心，致使10月房市提早進入寒冬。
六都地政局1日發布10月買賣移轉棟數，台北市共2,255棟，月減與年減皆為0.2%；新北市共4,362棟，月減26.9%、年減26.8%；桃園市供3,658，月減5.2%、年增6.7%；台中市共4,108棟，月減18.4%、年增10.4%；台南市共2,285棟，月增3.9%、年減15.5%；高雄市共2,975棟，月減15.1%、年增0.5%。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，六都中以新北、台中市月減幅度最大，主因為兩大都會區以各大重劃區著稱，近年來又分別有捷運等議題，區域房市前景雖佳，但易吸引投資置產風氣，當市場遭遇波動，易出現較大幅度震盪；至於台南市，此次為六都中唯一月變率呈現正成長的都會區，該市此次東區出現大幅度量體移轉，研判是市區有不少新案近期交屋，加上蛋黃區機能卓越，買氣自然蓬勃。
徐佳馨分析，10月房市可謂禍不單行，在銀行限貸情況下，雖說央行針對換屋與繼承者打開「綠色通道」，9月又有央行選擇性信用管制上膛，致使10月市場烏雲壟罩。
徐佳馨指出，雖說交易量大幅下滑，由於房價仍未出現明顯修正，央行有推出第八波信用管制措施之可能性，此波房市寒冬尚未走到盡頭，提醒買方近期新案交屋潮湧現，不少購屋者誤踩第二屋或高總價貸款成數地雷，應特別注意手上購屋資金是否充足，避免因貸款不足而違約。
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