央行打房奏效！房市提前入冬 六都10月交易量下滑一成

9月下旬央行啟動第七波信用管制措施，重創全台房市買氣。住商機構統計地政局資料，六都10月買賣移轉棟數共19,643棟，月減13.9%、年減6.6%。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，今年下半年起相繼出現第六波信用管制、銀行滿水位等議題，最終在9月央行推出第七波信用管制措施，重擊買賣雙方信心，致使10月房市提早進入寒冬。

六都地政局1日發布10月買賣移轉棟數，台北市共2,255棟，月減與年減皆為0.2%；新北市共4,362棟，月減26.9%、年減26.8%；桃園市供3,658，月減5.2%、年增6.7%；台中市共4,108棟，月減18.4%、年增10.4%；台南市共2,285棟，月增3.9%、年減15.5%；高雄市共2,975棟，月減15.1%、年增0.5%。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，六都中以新北、台中市月減幅度最大，主因為兩大都會區以各大重劃區著稱，近年來又分別有捷運等議題，區域房市前景雖佳，但易吸引投資置產風氣，當市場遭遇波動，易出現較大幅度震盪；至於台南市，此次為六都中唯一月變率呈現正成長的都會區，該市此次東區出現大幅度量體移轉，研判是市區有不少新案近期交屋，加上蛋黃區機能卓越，買氣自然蓬勃。

徐佳馨分析，10月房市可謂禍不單行，在銀行限貸情況下，雖說央行針對換屋與繼承者打開「綠色通道」，9月又有央行選擇性信用管制上膛，致使10月市場烏雲壟罩。