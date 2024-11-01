和泰 yoxi 車隊布局傳喜訊 取得彰化、左營高鐵排班經營

和泰集團旗下成立屆滿四年的yoxi車隊，宣布好消息：「yoxi取得民國114~116年度『彰化、左營』高鐵站附設計程車排班區委託經營管理」邀請各界小黃駕駛夥伴們一起加入高鐵排班行列，搭上排班列車飆速成長。

yoxi車隊堪稱近年國內成長最快速的計程車派遣車隊，除有整合車隊、車廠與平台的實力外，更有「百萬活躍會員」使用yoxi APP叫車！yoxi車隊持續深耕經營APP派遣媒合叫車服務，線上線下同步發展，運營範圍在短短4年內服務區域已拓展達全台12縣市，而今，再加入高鐵彰化站、左營站計程車排班經營管理。為計程車職業駕駛夥伴們提供更多客源服務的選擇；現在「不限」汽車品牌、只要符合高鐵公定的車輛條件，皆可加入yoxi高鐵排班車隊，為旅客提供便捷移動服務需求。