「亞洲永續供應暨循環經濟展」登場 永續供應鏈與循環經濟交流平台
被譽為亞太區最具影響力的2024亞洲永續供應暨循環經濟展（TASS），將於11月6日至11月8日在高雄展覽館開展，邀請來自印度、印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓及香港等重要市場的國際採購團，深入認識台灣在資源循環與減碳技術方面的卓越成果，為推動永續供應鏈與循環經濟搭建重要的國際交流平台。
本屆展會結合全球趨勢與台灣產業的強大實力，並獲得政府單位的大力支持，緊扣當前產業最新發展脈動聚焦五大主題，包括「機構與組織」、「資源循環」、「智慧製造」、「永續城市」及「能源」，從材料、製造到最終產品的全鏈技術，展現淨零永續產業的技術突破。
針對全球節能減碳趨勢，會場展示高性能產品及創新的循環經濟解決方案，推出一系列淨零轉型技術與產品。
茵康國際會議顧問表示，過去四年（2020-2023），展會現場創造近23億元商機媒合，今年邀請到台塑（1301）、中鋼（2002）、台聚（1304）、南茂科技（8150）、太平洋電線電纜、台灣康寧等15家大型企業，將與ESG解決方案業者深入交流，攜手推動永續發展。
國內外多家企業將呈現在資源循環與減碳技術方面的卓越成果。例如成信實業從產業到通路，運用廢棄物中回收可使用的資源物，例如石英粉、矽粉、分解型塑膠粒等，再去生產製造成為產品，創新的廢棄物減量技術，實現資源循環的最終價值，是展示循環經濟的實踐典範。
而華倫生技則將介紹領先的碳捕捉技術，如何讓二氧化碳轉化為可再利用資源的解決方案，以開拓減碳與永續發展的新方向。
主辦單位強調，綠能、永續已經是全球性的課題，亞太區各國都在尋找創新的綠色解決方案，因此本次展會也吸引來自印度、印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓及香港等重要市場的國際採購團，預期將可促進亞太區域的永續合作與發展。
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