華航謝世謙豪氣看待新競爭者加入「做獨占的生意 一點意義都沒有」

華航（2610）董事長謝世謙表示，今年客、貨運雙好，全年力拚營收、獲利再創新高；面對星宇等新的競爭者加入，競爭越多可提供消費者更多的選擇，華航的產品、銷售策略也會同步提升，「如果每天都在做獨占的生意，其實一點意義都沒有」，航空市場早就是自由競爭市場。

華航董事長謝世謙今天出席台北國際旅展表示，今年客、貨運雙好，油價合理，全年力拚營收、獲利創新高；對於明年票價走勢，華航認為在全球航空公司都要努力添加2%永續燃油，再加上各種成本攀升，票價不會下跌。

明年開始華航朝著添加2％永續燃油目標挺進，這個部分不是華航能決定，必須要看油商的供應量，初步看起來明年應該還不太夠，永續燃油的價格大約是一般航空燃油的3到6倍，所以意味著這2％永續燃油，華航的成本最少增加20億元，但這個部分不可能全部轉嫁給消費者，但就這樣的趨勢，機票價格易漲難跌。

星宇航空及台灣虎航積極搶攻市場商機，謝世謙認為，市場競爭對手越多，可以改善整個航空公司的經營品質，當都沒有競爭的時候，好像是躺著在那邊做生意，競爭越多的話，對整個產品也好，對銷售的策略也會做很大的改變，基本上是樂見有競爭，如果每天都在做所謂的獨占生意，其實一點意義都沒有。

對於南部的航網布局，謝世謙表示，一直以來都是很重視南部市場商機，南部的航班已恢復到8成以上，如果同集團的把虎航也加計進去，華航集團南部的班次是創新高的，期待華航A321的飛機進來後，明年還有2架787新機，進一步提升華航的運能。