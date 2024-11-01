華新子公司CAS斥資40億 完成收購德國無縫鋼管製造商 MST

華新麗華（1605）1日宣布，其持股70%之義大利子公司Cogne Acciai Speciali S.p.A.（以下簡稱CAS）已成功以約1.16億歐元（約新台幣40.3億元）完成收購Mannesmann Stainless Tubes GmbH（以下簡稱MST）100%股權。

華新指出，MST為全球知名的不銹鋼無縫管廠，在德國、法國、義大利及美國擁有五座工廠，MST的加入將大幅拓展華新在高端認證市場的客戶基礎，並深化其在下游應用產業中的市場覆蓋。

同時，此次收購將助力CAS優化熔煉產能，增強其在高速成長產業中的競爭優勢，係CAS充分發揮垂直整合綜效的關鍵一環，這一結合賦予華新在不銹鋼和鎳合金價值鏈中的領導地位，從而更全面地滿足多元終端市場的需求。

華新指出，交易完成後，MST將正式更名為「DMV」，以象徵企業回歸創立初衷、強化在材料整合及創新精神上的承諾。全新DMV將專注於集團內部的原料供給，致力提供高品質且具競爭力的無縫管解決方案。DMV將持續秉持卓越的品質標準，持續回應在高階應用環境中日益嚴峻的挑戰。

華新麗華成立於1966年，致力電線電纜、不銹鋼、資源事業、地產開發及再生能源領域，為大中華區電線電纜與不銹鋼產業領導廠商，至今已發展成為高科技及能源投資之跨國企業集團。