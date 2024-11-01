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高雄社宅是否擴及高齡族市場？ 都發局：尚無考量

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市「凱旋青樹」社宅已經完工進駐，共245戶，另有店鋪及社會局公托中心。圖／本報資料照
高雄市「凱旋青樹」社宅已經完工進駐，共245戶，另有店鋪及社會局公托中心。圖／本報資料照

政府為落實居住正義推動社會住宅，高雄市規畫數量已逾2.2萬戶，議員指台灣明年步入超高齡社會，常發生房東不願意租房給高齡者情況，日本高齡宅交通便利，鄰近醫療機構，高雄也該有高齡專屬社宅。都發局坦言，目前社會住宅沒有特別針對長者規畫，銀髮族權責屬社會局執掌。

高雄市社會局統計，至今年9月底，高雄市65歲以上老人53萬8114人，占比19.69％。高雄老人人口明年將突破20％大關，進入超高齡社會，依據長照規畫，高雄已設561個C級巷弄站、548個社區關懷據點，但仍有許多身體健康的長者不需要入住照護機構，存在一般租屋需求。

湯詠瑜表示，目前社宅設計、座落地點及補助設施，看起來都是以服務青年、有小孩家庭為主，但仍有不少銀髮高齡族群有租屋需求，要在市場上找到租屋供給卻不容易，日本有推動附服務的高齡社宅，分成看護型與一般型，以住家型態出發非住宿機構，約三分之二的高齡宅都是都會型，坐落交通便利之處，甚至九成蓋在醫療機構附近，走路可到達，方便高齡族就醫。

湯詠瑜詢問都發局，接下來高雄市的社宅供給或未來規畫，有沒有可能提供符合長輩需求的住宅。

都發局長吳文彥說，提供銀髮服務的高齡宅權責及長照護理機構是社會局職掌，牽扯醫療照護與社會照護兩部分合作，目前社宅沒有這個考量。

高雄市議員湯詠瑜認為，高齡人口租屋不易，應規畫幸福高齡社宅。記者徐白櫻／翻攝
高雄市議員湯詠瑜認為，高齡人口租屋不易，應規畫幸福高齡社宅。記者徐白櫻／翻攝

日本 租屋 長照

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