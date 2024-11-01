建商興致淡薄 雙北透天快絕跡、6年僅推32案

隨著都市發展，房價上漲，集合式住宅成推案主流，透天愈來愈稀有。住展雜誌統計雙北市透天案，今年迄今只推出3案，近6年僅32案，每年推案數都在個位數，去年與2019年稍多來到8案，2021年則為6案，顯見建商對這類產品興致相當淡薄。

近6年雙北市共計32案新推透天厝，只有一案位於台北市，坐落內湖區碧湖公園周邊別墅區，其餘都在新北市，要在寸土寸金的台北市推透天案，顯然不具效益。

新北市則以林口區、新店區各有9筆與8筆的透天案為多，大都分布在新店區的華城特區，與林口區康橋國際學校一帶，皆為區域知名的透天別墅聚落。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，建商自知市場買氣有限，戶數少則可減輕壓力，雙北市這類產品案體規劃都不大，近年指標案以2021年於新北市淡水區推出的「天水一墅」為亮點，總銷達50億元，戶數則有116戶，另有2020年在新北市新店區登場的「清崧華城」，總銷有45億元，戶數是60戶，其餘多為10億元以下小案。

值得注意的是，近6年推出的新案仍有11案還在銷售中，即便扣除今年新推案，依然有三分之一的案子賣不完，還有個案銷售率低於5成，亦可見改案名、換代銷等隱含言外之意狀況。

陳炳辰指出，由於透天案所屬高總價物件，不乏賣破億元，銷售上無法求快，加上再有市中心的豪宅大樓為競品，若地段位置、規劃、知名度不夠強勢，無疑拉長等待有緣人的時間，買氣與建商興案意願都難見熱度。

陳炳辰指出，若透天案能在總價上讓利，買氣也會有所反映，比方說新北市三峽區「青鳥之森」，量體來到16億元，一共66戶，因總價帶多在2000多萬元，相對親民遂傳佳績。

陳炳辰分析，雙北市透天物件未來低檔態勢不變，眼下部分新案會在社區內規畫少許透天戶別，搭配住宅大樓一起推出，提供仍有意購置的買盤。