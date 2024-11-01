都更條例修正新北14萬戶適用 民代提三因素盼政府公辦

今年10月25日立法院三讀通過都市更新條例第65條修正案，擴大原建築容積適用對象，新北市境內估計有約14萬戶建物未來屋齡達30年申請都更可適用。議員黃心華認為許多破敗老舊的社區仍面臨容獎條件不足、利潤不佳、意見整合困難等瓶頸，仍有賴市府加大公辦都更力道。

都市更新條例第65條修正案，將適用擴大原建築容積適用對象，從實施容積率管制前已興建完成建物，擴大到包括已申請建造但尚未完工建物。

全台約27萬戶6層樓以上合法建築物，在實施容積率管制前申請建造執照，且於實施管制後才取得使用執照，多數有原建築容積大於基準容積的情況，同時也多屬於921大地震前所興建建物，具耐震不足疑慮，中央修法擴大將已申請建照建物納入適用對象，盼有助這類建物加速都更。

新北市都更處指出，此類建物約有66.5%集中於雙北市境內，新北市占全國約33.35%共計14萬戶，因新北市於1997年實施建築容積管制，多數建商集中於1996、1997年申請建照，前10名主要分布於汐止區、中和區、板橋區、淡水區、新莊區、三重區、新店區、永和區、蘆洲區、土城區，戶數總計約12萬戶，占新北市86.81%，也是新北市人口數排行前十名的行政區，同時為都更需求較高地區。

新北市議員黃心華則表示，實施容積管制的目的，在於律定每塊土地的使用強度，確保不會因為過度開發而引入過量人口引發社會問題。過去部分地區房價較低，加上容積獎勵條件不足，無法讓都更案在財務上具備可行性，導致缺乏有意願的實施者投入。

他說，另因不少舊有房屋建造期程不符合都更條例規範，因此無法適用獎勵。此次都更條例修法可讓容獎條件更加因時制宜，有助於增加老舊房屋都更動力，但由於許多破敗老舊社區仍面臨容獎條件不足、利潤不佳、意見整合困難等瓶頸造成都更難度增加，仍有賴市府加大公辦都更力道，才能更全面嘉惠亟需都更地區。