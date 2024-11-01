好市多首辦供應商大會 亞洲區總裁：台灣續卡率亞洲居冠

美式賣場好市多（Costco）10月29日首度舉辦供應商交流大會，亞洲區總裁張嗣漢表示，台灣市場充滿挑戰，好市多作為一個區域與全球平台，可以幫助台灣供應商走向全球、提高銷售額。先把台灣做好，再把品牌撒到全世界。

張嗣漢表示，期待供應商與好市多一同成長，展示更多新的、獨特的產品，現在在美、加的好市多都可以看到台、日、韓、中產品，台灣商品賣得很好，例如珍珠奶茶、知名乾麵、月餅、鳳梨酥等，台灣產品透過好市多銷售到全球。

當日交流會有400餘位供應商出席，台灣好市多包括總經理，各部門副總全員出席。總經理趙建華表示，近30年來首次盛大舉辦供應商大會，除感謝供應商的支持外，也透露將尋找合適地點展店，持續提供會員優惠的價格與優質的商品。

張嗣漢致詞時分享好市多的全球策略，用多項數據以＂seeing is believing＂來呈現，包括全球續卡率90.5%，其中台灣的續卡率亞洲居首；好市多全球891家賣場，亞洲地區75家，有近3萬名員工，會員人數達2千萬，台灣自1997年高雄首店至今有已有14家據點，會員數突破400萬人。

採購部門則表示，持續提升賣場尋寶的樂趣，如找尋新商品、品牌與供應商的合作、有效率的供應鏈以及提供會員更多價值。

食品部門則努力減低缺貨與全球聯合採購。非食品部門推動銷售新穎且令人興奮的商品。生鮮食品策略為增加購買率、新品輪替等。好市多提供多樣化產品種類，包括聽力中心，光學眼鏡部，藥局等，強化會員健康生活輔助商品。

另外，電子商務部門期許今年網購成長10%。目前線上會員逾260萬，手機造訪占6成以上。法務、運輸暨永續經營部門表示，在運輸方面增加效率可以減少成本並帶給會員更好的商品價值，也提醒永續發展應融入整個供應鏈。

針對好市多各項經營策略，人力資源暨行銷企劃部副總經理王友玫表示，與會員的溝通做到線下與線上，包括去年官方社群媒體上線、APP、電子報等，還有寄發受會員喜愛的優惠本及會員生活雜誌。她強調，與廠商們合作不設限，開創無限可能，包括商品開箱、廣告夾寄服務以及試用品的體驗等。