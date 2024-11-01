車市也被颱風侵襲 10月車市掛牌年減18%

10月車市在各品牌加大促銷力道，以及改款新車如COROLLA CROSS、KUGA等上市帶動下，賞車民眾較9月份明顯成長；惟31日受到康芮颱風侵台影響無法登記掛牌，最終10月總市場達33,231台，月減9%，年減比18%，累計今年1~10月總市場登錄台數377,347台，年減3.3%，為2005年來同期次高。(過去紀錄2005年438,832台,2023年360,260台)龍頭車廠和泰汽車旗下TOYOTA與LEXUS品牌於10月份合計登錄12,873台(年減3.1%)，市佔率38.7%，登錄台數創下2011年來同期次高，累計Toyota和Lexus今年1~10月總市場登錄台數126,745台，年減1.8%。

展望11月，預期各主要品牌將持續擴大促銷優惠刺激市場買氣，加上10月份颱風假影響的遞延效應，預估全月總市場可達44,000台左右，年增1%，和泰兩品牌本牌T+L為15,400台，市佔率：約35%。

和泰車TOYOTA 10月登錄10,706台(去年比95%)，單一品牌市占率32.2%。其中 TOYOTA休旅霸主COROLLA CROSS 10月小改款上市，以3,476台位居全市場NO.1位置；小商霸主TOWN ACE本月則繳出2,034台的登錄佳績搶下全市場NO.2車種；合計TOYOTA單一品牌全月登錄10,706台，市佔率32.2%，創下近12年來同期新高紀錄(歷史紀錄為2011/10月 33.3%)。Lexus 月登錄2,167台(年增7.3%)，佔有率28.3%。

搶攻年終賣氣，TOYOTA在11月推出「潮流之行，不同凡響」- 購買RAV4(含HEV)、ALTIS(含HEV) 可升級JBL音響揚聲器、E-Mirror電子後視鏡(RAV4限指定等級)・「TOYOTA TOWN ACE貨卡限時五萬大禮包」- 購買TOWN ACE貨卡可升級手機智聯影音系統、倒車影像系統、經典版行車紀錄器及胎壓顯示器・「純電世代 五重禮馭」- 購買bZ4X可享總價值18萬之五大購車好禮，包含首年丙式車體險、萬元鍍膜、1萬元充電金、514延長保固、現金購車價155萬元。除了以上購車優惠，本月新增TOWN-ACE廂型車50萬30期零利率優惠專案。