還有第八波？桃園10月移轉量小減5% 台南不減反增
桃園市與台南市1日公布10月買賣移轉棟數，在號稱「史上最狠打房」央行第七波信用管制下，出乎意料，桃園3,658棟，月減僅5.2%，年增6.7%；台南2,285棟，較上月還增加3.9%，不過，年減約15%。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，10月的買賣移轉統計，主要反映9月中旬後的市場交易，因此央行第三季末理監事會議的「金龍海嘯」，第四季才逐漸發威，所以10月的買賣移轉量未如外界預期腰斬。
她表示，買賣移轉的統計項目除了住宅外，也包含工商用不動產交易。而打炒房的主軸是「管住不管工商」，因此在企業設廠需求仍旺的情況下，產業聚落周邊的工商用不動產買氣仍穩健，也撐住了整體交易數據的表現。
另外由於新建案的交屋潮仍大，像是桃園的蘆竹區、台南的東區，近期都不乏指標新案完工，也是移轉棟數未明顯下滑主因。
張旭嵐表示，央行祭出第七波信用管制後，看屋人潮確實銳減，大部分地區的量能表現，都較前三季下滑不少，且隨著時間推進，數據反應打炒房限貸的狀況會愈鮮明，因此年底買賣移轉的年增率，預估將持續收斂。
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