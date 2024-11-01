打房沒用？台南10月買賣棟數月增3.9% 房仲點原因

央行第七波信用管制滿一個月，房市並沒有想像中那樣反轉直落。台南、桃園地政局1日公布10月買賣移轉棟數，台南2,285棟、月增3.9%、年減15.5%，桃園3,658棟，雖較上月減少5.2%，但年增6.7%。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，央行祭出新一波管制後，業界哀鴻遍野，形容是「金龍海嘯」，但最新桃園、台南官方數據顯示房市交易並無太大波動。

莊思敏分析，一來是交屋潮持續挹注買賣移轉棟數，二來，先前幾個月積壓的房貸申請，在9月底、10月陸續得到處理，買方重回市場也是重要的因素。

以台南來說，10月移轉量呈現3.9%成長，除了交屋潮外，也有不少買方因貸款問題解決，回到市場。台南移轉棟數雖年減15%，但主要是去年10月歸仁、永康、安南等地有大量新建案交屋，抬高了基期。

至於桃園，雖然月變化量有5.2%的小幅震盪，但從年變化量來看，桃園10月的建物買賣移轉棟數仍是近3年的同期新高，顯見現階段房市只是從過熱的狀態逐漸回歸平穩，但仍具備一定的熱度支撐。

莊思敏指出，這一波房市急降溫最主要是受到房貸緊縮的影響，收緊房貸撥款額度等於直接掐斷民眾資金來源，大幅限制民眾的購買力，房市交易量自然快速萎縮，第七波信用管制則是進一步加劇本就在降溫的市況。

不過近期由於過去幾個月積壓的房貸申請最近陸續得到處理，加上部分民眾選擇延後交屋時間來簽約，因此市場上已有不少剛需型的買方重新出來看屋，只是現階段買方相當謹慎，決策速度較慢，追價意願也不高。