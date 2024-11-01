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北高雄產業發展快速 路竹擬蓋928戶社會住宅
高雄市社會住宅規畫戶數逾2.2萬戶，北高雄楠梓、橋頭、岡山等地房價節節高漲，社宅僅規畫至岡山，議員李亞築關心北高其他行政區的社宅規畫進度。都發局長吳文彥表示，路竹區預計會興建928戶社會住宅，會加快推動腳步。
高市都發局指出，高市府與內政部及國家住宅及都市更新中心攜手合作興建社會住宅，目前規畫戶數達2萬2075戶，第一階段市府722 戶，第二階段中央1萬8988 戶、市府2365戶。
高市府首座新建型社會住宅「凱旋青樹」245戶已進駐使用，另外岡山社宅625 戶、大寮社宅384戶、前鎮亞灣智慧公宅第一期634戶，均已發包興建。
高市議會工務部門質詢，議員李亞築說，全市社宅興建計畫一路增加至2萬多戶，北高雄有路竹科學園區、北高雄產業園區，非常需要社會住宅，副市長林欽榮有喊北高要蓋2千戶，但目前只到岡山，茄萣、路竹、湖內、阿蓮及田寮等五區有無社宅規畫？
都發局長吳文彥表示，北高2千戶是市府內部盤點方向，會依據兩部分逐步落實，路竹區第四次通盤檢討盤點公有土地，社教用地可以變更社宅使用，另在通盤檢討農業區可畫5％社宅用地，面積2.3公頃可興建755戶，總計928戶。
李亞築說，市區社宅陸續完成或者興建中，北高雄社宅喊很久還看不見進展，兩年內能否完成。吳文彥說，先有都市計畫用地取得才能有後續興建，會加速進行。
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