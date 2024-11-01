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大利多！都更老屋原容積擴大認定 新北10區最受惠

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／新北都市更新處提供
房市示意圖。圖／新北都市更新處提供

新北市政府都市更新處表示，立法院日前三讀通過都市更新條例第65條修正案，擴大原建築容積適用對象，新北市境內估計有2,740棟、約14萬戶合法建築物，未來屋齡達30年申請都市更新將可適用，能加速老舊建物重建。

新北都更處表示，全台約有8,216棟、約27萬戶6層樓以上合法建築物，在實施容積率管制前申請建造執照，且於實施管制後才取得使用執照，多數有原建築容積大於基準容積情況，同時也多屬於921大地震前所興建的建築物，具有耐震不足的疑慮，中央此次修法擴大將已申請建造執照合法建物納入適用對象，有助於這類建物加速整合及都更。

新北市政府都市更新處指出，此類建物約有66.5%集中於雙北市境內，新北市占全國約33.35%，共計14萬戶，前十名主要分布於汐止區、中和區、板橋區、淡水區、新莊區、三重區、新店區、永和區、蘆洲區、土城區，戶數總計約12萬戶，占新北市86.8%，也是新北市人口數排行前十名的行政區，同時也為都更需求較高地區。

都更處表示，這次修法也明定都市更新條例修正實施前，已提出申請尚在審議中的都市更新事業計畫案件，亦可適用本次修正後原建築容積獎勵的規定，希望透過增加改建誘因，以提高參與都更重建意願及改善居住安全。

建築物 都市更新 都更

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