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南科管理局率廠商赴澳生技展設「台灣南科館」媒合商機

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南科管理局率廠商赴澳洲參加生技產業展，設「台灣南科館」媒合商機。圖／南科管理局提供
南科管理局率廠商赴澳洲參加生技產業展，設「台灣南科館」媒合商機。圖／南科管理局提供

南科管理局前往澳洲墨爾本參加AusBiotech生技產業展會，設立「台灣南科館」，今天攜手財團法人生物技術開發中心、南科園區廠商與澳洲廠商洽談合作。

AusBiotech是澳洲規模最大的國際生技產業展會，提供一對一交流媒合商談會，為澳洲與世界各國的生技醫藥專業人士提供商務合作平台。

南科館參展主題「新興生物技術暨細胞療法」，有五家台灣廠商參展：建誼生技致力於高技術門檻的複雜小分子、抗體藥物複合體、胜肽藥物的偶聯、寡核苷酸等類型新藥製程開發與代工服務，已提供114個以上產品給全球合作夥伴。

鴻曜醫學是細胞製藥公司，專注幹細胞製劑開發與製造，以退化性、老化性疾病為主例如心血管、腎臟和代謝性疾病、呼吸疾病、肌肉骨骼疾病等。景岳生物科技建置「菌種快速篩選平台」，開發具功能性的益生菌原料及各系列保健產品，並提供開發暨代工服務。

生展生物科技擁有菌種與微生物醱酵核心技術，並通過國際品質標準查核，符合PIC/S GMP國際原料藥廠，著重開發功能性原料和特殊劑型保健產品，也具備開發暨代工服務。創甡生物科技「魚皮膠原萃取技術」取得魚皮完整膠原蛋白，再現魚皮修復傷口的能力。

科管局副局長林秀貞率團參展。她表示，為擴大參展效益，管理局更在展前與經濟部生醫產業推動小組、外交部駐墨爾本辦事處、國科會駐澳大利亞代表處科技組、澳洲辦事處及澳洲眼科研究中心(CERA)等共同合作辦理「台澳生物科技論壇」，邀請雙方生技廠商交流媒合，深化未來雙邊合作。感謝大洋洲臺灣商會聯合總會名譽總會長李珮玲，及旅澳台灣學者協會會長劉貴玄、姜偉家博士及黃宥寬博士等人協助。

林秀貞說，園區廠商參展會提高產品國際能見度，展現在新興生物技術產品開發、委託製造服務量能，澳洲貿易投資委員會、維多利亞州政府、聯邦科學與工業研究組織、澳洲生物製藥大廠CSL、全球醫療保健服務公司及澳洲多元化製藥公司等到場觀展，吸引多國企業至南科館洽詢，人潮熱絡，不僅展開國際合作契機，也讓世界看見台灣生技產業的技術實力。

南科管理局率廠商赴澳洲參加生技產業展，設「台灣南科館」媒合商機。圖／南科管理局提供
南科管理局率廠商赴澳洲參加生技產業展，設「台灣南科館」媒合商機。圖／南科管理局提供
南科管理局率廠商赴澳洲參加生技產業展，設「台灣南科館」媒合商機。圖／南科管理局提供
南科管理局率廠商赴澳洲參加生技產業展，設「台灣南科館」媒合商機。圖／南科管理局提供
南科管理局率廠商赴澳洲參加生技產業展，設「台灣南科館」媒合商機。圖／南科管理局提供
南科管理局率廠商赴澳洲參加生技產業展，設「台灣南科館」媒合商機。圖／南科管理局提供
南科管理局率廠商赴澳洲參加生技產業展，設「台灣南科館」媒合商機。圖／南科管理局提供
南科管理局率廠商赴澳洲參加生技產業展，設「台灣南科館」媒合商機。圖／南科管理局提供

澳洲 生技產業 生物科

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