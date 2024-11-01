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6年僅推32案、還有11案仍在賣 雙北透天快絕跡

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

透天「有天有地」，曾是很多人夢想屋，但隨房價高漲，在雙北市已成稀有產品，住展雜誌統計，今年迄今只推出3案，近6年則僅32案，其中只有一案位於台北市。

令人訝異的是，這6年推出的新案目前仍有11案還在銷售中，即便扣除今年新推案，依然有1/3的案子賣不完，還有個案銷售率低於5成，不乏改案名、換代銷等。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，透天案屬高總價物件，售價動輒破億，銷售上無法求快，加上市中心豪宅大樓林立，若地段位置、規劃、知名度不夠強勢，往往得苦等有緣人，建商推案意願和買氣因此熱度都不高。

根據住展雜誌統計，近六年雙北透天推案，每年推案數都在個位數，去年與2019年稍多，來到8案，2021年為6案，今年則僅3案，建商對這類產品興致缺缺。

近6年來雙北市共計32案新推透天厝，只有一案位於台北市，坐落內湖區碧湖公園周邊別墅區，其餘都在新北市，林口區、新店區較多，各有9筆與8筆，大都在新店區華城特區，林口區康橋國際學校一帶知名的透天別墅聚落。

近年最具指標透天案為2021年於新北市淡水區推出的「天水一墅」，總銷達50億元，戶數則有116戶，另外，2020年在新北市新店區登場的「清崧華城」，總銷有45億元，戶數60戶，其餘多為10億元以下小案。

陳炳辰表示，透天案若在總價上讓利，買氣也會反映，如新北市三峽區「青鳥之森」，一共66戶，因總價大多在2000多萬元，銷售表現不錯。

陳炳辰指出，雙北市透天市場不佳，但走出雙北市，很多地區民眾仍傾向購買透天，特別是南部，建商推出的透天案數為雙北市數十倍，與小宅大樓充斥的都會區大顯兩樣情。

雙北市近六年透天推案統計。資料來源／住展雜誌
雙北市近六年透天推案統計。資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌

建商 華城

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