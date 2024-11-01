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台新藥眼部新藥 APP13007葡萄牙市場 授權 DÁVI 藥業

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台新藥（6838）1日宣布，公司已與葡萄牙DÁVI藥業公司簽訂獨家授權協議，授予其APP13007（丙酸氯倍他索點眼懸液劑0.05%）在葡萄牙市場的獨家商業化權利，該藥物是用於術後眼部手術的消炎和止痛新藥，已經於已於2024年3月獲得美國FDA批准，並於9月在美國上市。

DÁVI是輝瑞（Pfizer）及多家歐美知名藥廠在眼科產品的葡萄牙合作夥伴，經銷輝瑞的青光眼藥物Xalacom和Xalatan（複方及單方舒而坦眼藥水）等藥物已超過十年以上。DÁVI擁有超過100年的歷史，專注於眼科品牌藥品的經銷和推廣，於葡萄牙市場占有重要地位。此次授權協議包含簽約金、發展里程碑金、銷售里程碑金等以及於合約期間內的其他對價。

台新藥表示，APP13007是以超強類固醇丙酸氯倍他索為主成份，以該公司專有的APNT奈米微粒製劑平台開發之新劑型新藥。此創新製劑以簡單方便的給藥方式（每天兩次，持續14天）實現了快速和持續的炎症和疼痛緩解。在最近對100位美國眼科手術醫師的調查中，快速完全去除眼部疼痛（約80%的患者術後四天內完全無痛）及低不良事件發生率（低於2%）被認為是APP13007的促使他們處方這個藥物的主要因素。

據歐盟統計局（Eurostat）的資料，葡萄牙每年約有9萬例白內障手術，APP13007在該地區具有顯著的市場潛力。

台新藥總經理兼執行長許力克表示，此次與DÁVI藥業的合作標誌著我們正式進入了競爭激烈的歐盟市場，為進軍其他歐盟地區打開了大門。DÁVI在推廣創新眼科療法方面的經驗和承諾不言而喻，我們感謝他們對APP13007的認可，相信其能為術後恢復的患者提供更有效的選擇。

DÁVI藥業的業務發展經理Rui Alves表示，DÁVI非常高興能與福爾摩沙合作，有機會將這一尖端藥物和技術提供給我們的眼科醫師和患者，這將鞏固我們在市場中的強勢地位，並體現我們致力於提升民眾健康福祉的承諾。

APP 葡萄牙

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