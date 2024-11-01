巷口小7業績都知道！麻布數據「發票存摺」擁零售金礦

掌握台灣最大實體零售消費數據庫，麻布數據的「發票存摺」已是台灣最大發票APP，坐擁通路數據金礦，不僅能精準預估巷口便利商店營業額，還能解決線下消費者行為難以掌握的痛點，提供品牌客戶廣告投放成效追蹤，驅動零售通路銷售。

麻布數據科技旗下有兩款知名APP分別是「發票存摺」及「麻布記帳」，其中發票存摺已有850萬活躍會員，是台灣最大的發票APP，執行長陳振榮31日出席識富天使會「企業創投CVC：科技與軟硬體新創的投資趨勢」論壇分享數位行銷觀察，他指出，隨政府新制上路，發票APP產業新進入者將減少，現在已是存量市場競爭（既有玩家互相爭奪市場）。

麻布數據股東包括識富天使會、中國信託、PChome等，陳振榮指出，財政部今年7月1日起發布發票APP新規範，要求發票APP業者必須通過ISO27001資安規範、財政部API驗證、經濟部工業局APP檢測等等，這些門檻已使個人開發者幾乎難以跨足市場，未來發票APP市場新加入者將銳減，發票APP已非增量市場，而是存量市場競爭。

發票存摺APP目前坐擁850萬活躍用戶，累積40億張發票資訊，每月還有1億張發票入庫，同時每年有80~100萬用戶增加中，陳振榮表示，發票APP將逐漸走向寡佔市場，發票存摺的用戶數是第一大，且是第二大APP的用戶數量2倍，是第三名的4倍，等於坐擁實體零售通路消費數據金礦。

陳振榮表示，促使消費者下載發票APP的動力是財政部推出電子發票50萬組加碼獎項，這些獎項必須全數號碼都對才能得獎，對獎難以人工手動核對，消費者自然會下載發票APP幫忙對獎，目前台灣零售市場發票9成已經用電子發票，只剩10%市場為紙本發票。

由於掌握零售通路消費數據，透過數據整理分析，陳振榮透露，甚至可以估算巷口小7或全家便利商店門市的月營業額，透過這些數據，麻布數據可以建構消費者交易模型及還原實體零售市場現況，向品牌客戶出售零售數據解決方案，包括零售數據洞察、零售數據廣告建議等等，協助品牌擴張市場機會，提供消費者洞察、競爭者分析等數據服務。

值得注意的是，北美電商滲透率高，零售市場斜向線上市場，線上廣告投放帶來線上銷售流量，但台灣則相反，87%零售交易來自線下實體通路，其實更適合發展零售數據廣告（RMN），由於台灣有電子發票機制，陳振榮認為有利於掌握消費者輪廓及追蹤廣告轉換率。

陳振榮指出，台灣零售市場現象是1.通路越來越集中，2.廣告成本愈來愈高，3.做實體通路生意普遍缺乏行銷工具。品牌面臨強勢連鎖通路壓力，若達不到銷售目標會被下架，若銷售太好，通路商還會引入競品競爭，若連競品銷售也很好，則通路很可能會拉自己的白牌進來一同競爭。

陳振榮指出，要做數位廣告拉抬實體通路業績，會有兩大痛點，1.是很難追蹤實體交易數據，因為實體通路交易數據的數位化程度低，數據掌握不易，2.用戶滲透率不足，導致交易者未必是會員，難以歸戶掌握購買者輪廓。但麻布數據因為有發票庫具，就能掌握跨各實體通路的消費數據，以經濟規模會員數據解決上述兩痛點。

陳振榮表示，透過把一張張電子發票結構化數據拆解成人、貨、場三面向，就能瞭解購物行為及消費者輪廓，搭配2023年開始跟META合作串連線上線下數據，架構出品牌跟消費者模型，並分拆不同通路之間營收組成，提供品牌方整體市場規模及建構真實世界市場輪廓。

陳振榮分享，一年來與META合作超過50個品牌客戶案例，在線下銷售提升上，品牌客戶可以做追蹤，並找出尚未購買的潛在受眾做廣告投放，促進購買，在拓展品牌全通路市占上，會幫忙追蹤競品動態，分析各通路數據及消費者樣貌輪廓，協助品牌制訂產品價格策略。

而品牌客戶另一個挑戰是會員經營，往往苦於線上招募的會員，不是實體通路真正消費的會員，而麻布數據可以協助找出真正的會員，並擴大新客，打造全通路業績成長模型。