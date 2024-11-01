生技論壇6日登場 勤業眾信副董事長虞成全：四關鍵行動 創造機會

全球生醫產業面臨地緣政治、法規變化等因素挑戰，不過同時也帶來新的機會，勤業眾信聯合會計師事務所副董事長暨生技醫療產業負責人虞成全表示，台灣企業應把握這個重要時刻，透過四個關鍵行動方案將威脅轉化為機遇，在國際賽道上創造專屬道路。

經濟日報將在11月6日舉辦「2024生技論壇-健康台灣 生技新契機」，虞成全將以「在變局中創造機會：生醫產業的成長關鍵」為題發表演說。

本論壇由中華開發資本、勤業眾信聯合會計師事務所、鑽石生技投資、藥華醫藥、長聖國際生技、中國醫藥大學附設醫院、訊聯生技等協辦。

虞成全將以「在變局中創造機會：生醫產業的成長關鍵」為題分析，當生醫產業面對地緣政治、法規變化、定價壓力、生成式AI應用和突破性科學等變化，台灣企業如何透過靈活調整營運與發展方向，成功創造成長動能、開拓國際市場。

面對大環境的變動，虞成全建議，生醫企業需持續掌握以下四個關鍵行動方案，包括第一、利用新科技與策略合作夥伴加速實現研發價值；第二、善用併購、合作聯盟與優化投資組合實踐價值創造；第三、靈活應對全球經貿變局；第四、提供以人為本的個人化治療與服務，以促進營運成長。

虞成全指出，全球化並未停止，而是處於轉型時刻，企業正在經歷全球化與在地化相互融合過程，今年9月，為保護美國生技供應鏈，美國眾議院通過《生物安全法案（the BIOSECURE Act）》，限制美國聯邦政府與企業和特定外國生技公司（特別是中國大陸）間的業務往來，這項法案對台灣企業而言，既帶來商機也帶來挑戰。

虞成全說，在這供應鏈重組、強調重建國內製造能力的環境背景下，台灣生醫企業必須重塑並鞏固其供應鏈，以及謹慎選擇合作夥伴，並強化合規能力，找到利基點，以掌握商機。

虞成全解釋，隨著預期通貨膨脹趨緩、利率可能趨於穩定，預計生醫產業的併購和資本市場環境將趨於謹慎，但仍將保持活力，面對專利到期、定價壓力、研發成本上升等挑戰，生醫企業必須有效利用創新力量來加速實現研發價值。

虞成全建議，生醫企業可考量採取策略性併購、建立合作夥伴關係、及早與監管機關展開合作、吸引私人策略投資人，以及利用外包來節省成本和時間等靈活多樣的應對策略。