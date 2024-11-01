康是美、台灣星巴克等轉投資事業挹注 統一超前三季獲利創高
統一超（2912）昨（31）日公布今年第3季財報，前三季合併營收為2,517.93億元，年增6.88%，累計前三季稅後純益92.8億元，年增0.4%，每股純益8.93元，創下歷史同期新高。
統一超第3季單季營收878.8億元，年增6.4%，單季稅後純益29.8億元，年減1.6%，每股純益2.87元。
在旗下轉投資事業方面，菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、統一速達（黑貓宅急便）、上海7-ELEVEN、悠旅生活（台灣星巴克）等均表現亮眼，有效挹注前三季營收。
展望第4季，台灣7-ELEVEN表示，將以持續創新商品、精進服務、整合資源三大面向，透過全台超過7,000家門市綿密的服務據點，串聯線上生態系智能科技提供快速、便利、多元的OMO消費體驗，與集團品牌攜手相伴推出話題活動、創新店型，穩健營運體質、發揮整合綜效。
展店部分，台灣7-ELEVEN穩健展店，第3季已達成第7,000店里程碑，並且超前部署第4季並滿足社會需求，與集團品牌聯合展店嶄新「ZEELAND-MARK」新世代複合商場，全台超過7,000家門市持續開發話題新品與創新服務，持續朝健康成長體質發展。
台灣7-ELEVEN同時積極發展複合店型因應商圈需求，以一店一特色的多元組合模式，將Fresh生鮮蔬果、嚴選素材鮮物、熱食自助區、哈燒專櫃、甜點專櫃、寵物生活、WATTS均一價等各式專區，商品結構變形蟲組織深入在地。
鮮食方面，台灣7-ELEVEN藉由跨界聯名、當季食材、創新結構三大作法滿足三餐補給需求，咖啡事業體持續提升品質風味、把握體感商機、創新產品結構、擴大永續循環服務，國際精品專櫃則持續引進差異化、高品質的機能保健、健康飲品、話題冰飲品等，多元差異化結構持續精進，帶動相關類別業績穩健成長。
會員方面，台灣7-ELEVEN數位平台以OPENPOINT生態圈為軸心整合佈建，創新數位服務持續推陳出新，服務會員數達1,800萬名，會員貢獻持續創新高，年增逾1成，領先同業推出的會員點數折抵代收服務擴大海內外逾6萬家網購平台，帶動相關類別業績穩健向上。
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