台中巨蛋商圈吸金 上市櫃等大型建商卡位購地逾1.6萬坪

位於台中市14期重劃區的「台中巨蛋」已經動工，未來商圈發展受到矚目，也吸引上市櫃等大型建商卡位購地，市調統計，包括日月光控股旗下的宏璟（2527）與鼎固-KY，以及遠雄、達麗、太子等，合計入手的土地面積已達1.6萬餘坪。

演唱會熱潮不斷，連帶活動舉辦地也成為焦點所在。可胃納1.55萬名觀眾的台中巨蛋，將是未來中部最大的演唱會場地，加上鄰近洲際棒球場與興建中的漢神洲際百貨，形成開發商卡位攻蛋盛況，粗估周邊至少有19處新案將推出，目前台中巨蛋宅最高單價已來到7字頭。

台中巨蛋所在的14期榮德段與洲際段，將是繼仁平段、美和段之後的房市新戰場，吸引上市櫃建商爭搶購地，其中以宏璟與鼎固共同持有的洲際段247地號4,988坪基地為最大，將規劃地上26樓、地下3層共3棟366戶住宅，採先建後售，總銷逾百億元。

而搶先推出台中巨蛋特區首案的豐邑機構，除「豐邑豐禾」之外，緊接著推出「豐邑ONE」，以及尚未進場的榮德段376地號，三者合計也有4,134坪。寶佳機構旗下的協勝「洲際ONE」與尚未推出的泓瑞洲際714地號，合計約有2,366坪。

遠雄採雙軌布局巨蛋、洲際特區，分別持有榮德段88地號641坪與洲際段78地號1,118坪土地，合計約1,759坪。達麗建設看好台中房市，也接連購入洲際段土地，合計1,602坪。久未推案的太子建設也搶下緊鄰台中巨蛋的榮德段計1,273坪土地。

除了上市櫃建商忙卡位之外，在地品牌建商也不落人後，如已近完銷的「敦泰一境」，最高實登單價來到73.7萬元，而接下來的榮德段新案，擁有咫尺巨蛋園區與千坪公園雙優勢，後市不容小覷。

另外，區域內目前為數較少的2至3房產品「大映奕居」，也即將進場打先鋒，觀察巨蛋特區上市櫃建商前撲後繼搶地的房市狀況，長線未來性依舊看好。