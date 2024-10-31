量子覺知手札／資訊、知識、智慧

經濟日報／ 瑞瑟（資深企管顧問）

由於對資訊、知識、智慧定義上的混淆，以至於我們經常誤認從各種管道獲得的各樣訊息就是智慧。其實，資訊只是一種有無限解讀的可能、是一種可換成不同形式的能量，透過接收者意識上的解讀來給予其意義。

知識，則是將訊息在我們累積的個人經驗上加工，在各個結論的整合之下，成為我們認知自我及觀察外在的基礎。至於智慧，則需將知識透過自我真誠地覺察，轉化成個人安身立命的根本，它能讓我們全然地面對真相，並以相對有意義的方式調整自己的想法與言行，讓以愛為根本的自由及願力得以落實。

所以，在資訊爆炸的量子覺知時代，如果我們不經過濾而無條件地接受各式的資訊，甚至仗著大量地吸收訊息來展示自己的博學，或是覺得自己是一樣通就百樣通的智慧人士，那麼就可能陷入了量子力學中強調的「一切均是不確定」、但我們卻對一知半解的事情認為就是理當如此的框架陷阱中。

因為我們誤認為資訊就代表著智慧，因此，不但造成了現今環境中假訊息或假專家橫行泛濫的現象，而且被有心之人詐騙的機率也隨之暴漲。

由於吸引力法則的自然運作，我們四周會是充滿著虛幻還是真相，其實都是由自己決定來的。因此，我們是否願意真誠地自我覺察，就成了辨別真偽過程中的關鍵基礎。

爆炸 詐騙

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