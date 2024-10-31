會計師看時事／零售進化 擴大競爭優勢

隨著技術的進步，生成式人工智慧（Generative AI）正迅速改變零售業運作模式。AI技術不僅能減少人力依賴、提高運營效率，還能幫助零售商提供更準確的數據分析和個人化的客戶體驗。從虛擬客服替代人工、即時解決客戶問題，到透過大數據支持更精確的需求預測與決策制定，這些應用大幅優化供應鏈流程、促進庫存管理，甚至推動創意設計與個人化行銷的發展。

在這個數位化轉型的浪潮中，掌握AI技術的零售企業將更具優勢，能夠在快速變化的市場中脫穎而出，為客戶提供更創新、更個人化的體驗。以下三個案例供參考：

案例一、智能客服與客戶服務

生成式AI驅動的聊天機器人，具備理解和生成自然語言的能力，能夠全天候提供服務、即時回應用戶查詢、減少等待時間，從而大幅提升企業對內外的服務效率，相較傳統數位客服，更加人性化、回答問題更加貼近顧客需求。

例如，勤業眾信AI應用與數據創新服務團隊依據客戶需求製作之生成式AI客服，結合客戶既有客服資料、零售業顧問經驗，藉由增強式檢索結合GPT引擎，使客戶機器人能夠以自然、正確的方式回應客戶各類問題，進一步提升服務品質與效率。

案例二、庫存和供應鏈優化

應用AI技術可以輔助零售企業在庫存管理中使用AI機器學習進行預測和優化，通過分析歷史銷售數據、季節性波動、消費者行為模式以及市場趨勢來預測未來的產品需求。

機器學習模型可以綜合眾多因素，提供更準確的需求預測，幫助零售商制定更合適的採購和庫存策略，避免過多的庫存積壓或商品缺貨，減少過剩和缺貨現象，從而提高供應鏈效率和降低運營成本。

案例三、增強創新與設計

在產品設計和開發的過程中，生成式AI可以提供新的創意和設計選項，助力時尚和產品開發團隊打造創新、新穎的產品。

例如：AI技術可協助零售商推動產品設計與開發，突破傳統設計框架，創造出更多新穎且具市場競爭力的產品。

某些AI技術已經在家具設計和產品創新中應用，透過關鍵詞指導AI生成全新設計，推動產品的升級和創新。

生成式AI在零售業的應用無疑是在改變遊戲規則。

隨著技術不斷進步和成熟，未來會看到更多創新應用和無限可能性，有效利用生成式AI在競爭激烈的市場中獲得顯著的優勢。

然而，企業在利用這些創新技術時，也需謹慎處理數據隱私和道德問題，以確保消費者信任和滿意度的持續增長。

通過保持敏捷的適應能力和持續的技術投資，企業將能夠在未來的市場中引領潮流，不斷革新，為客戶提供更加優質和個人化的服務。