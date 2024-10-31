行政治理／中央銀行總裁楊金龍 扛住壓力 做對的事

中央銀行9月19日祭出史上最嚴的第七波房市管制措施，總裁楊金龍在記者會上坦言，這次採取這些措施，讓央行同仁壓力很大，可以說「採取這次措施的壓力，大於央行前六波房市管制措施的加總。」儘管「壓力山大」，央行仍展現鐵腕作風，強調就算政策無法令所有人滿意，但就是「Just do it」。

鐵腕作風 祭限貸令

楊金龍曾說過，央行並非「房價」的主管機關，央行執行房市信用管制，主要是為了維持金融穩定，但2023年下半年以來，房市熱到不像話，讓楊金龍不得不揮出「金龍拳」，向房市投機客宣戰。

做這個決定，楊金龍與央行官員們都知道並不討好，不僅建商、房仲，就連銀行都怨聲載道，但他有「被討厭的勇氣」，強調「必須做」，因為現在不做，可能會來不及，近期中國大陸房價斷崖式下跌的殷鑑不遠。

國內房市究竟有多熱？國內房市「只漲不跌」不是神話，而是小老百姓奉為圭臬的一句話，新青安政策成為超級助燃劑，超低利率、40年還款搭配寬限期，成為炒房方便門，寬限期內就轉手「獲利了結」、獲利頗豐，自然樂此不疲。

央行觀察到，不少電子新貴都加入炒房行列，楊金龍也曾在路上遇過婆婆媽媽對他「自白」說，「其實我女兒也在炒房」。

許多人都在問，央行總裁究竟看到了什麼，才決定下重手？

央行觀察到，銀行法72-2條的三成上限，有21家銀行已達26%，且都是大銀行，信用資源過度傾斜到不動產的情況十分嚴峻，而這句話，楊金龍在那次記者會上至少重複了三次。

避免危機 殷鑑不遠

市場不斷預期房市將會一直漲，加上目前經濟也不錯，有一種「放鬆」的氛圍，而這就是釀成日本資產泡沫、美國次貸危機、全球金融危機、QE與歐債危機等的共通點。

楊金龍透露，央行採取第七波選擇性信用管制，所花的力氣與時間、和同事之間的討論，對央行同仁們造成的壓力，超過前面六波措施的加總，從今年8月中，一家一家國銀找來，央行做足了功課，每一家花的時間很長，要做這樣的決策十分困難，但還是很有基礎。

對於央行本次新增規範，名下已有房屋者，第一戶房貸不得有寬限期，楊金龍說，名下已有房卻跑到銀行申貸，可能是繼承或以前曾買了房子但已繳清，以前這個沒有管制，但現在認為應該比照新青安處理，不過央行沒有限制成數，只是規定不能有寬限期。

另外，第二戶房貸最高成數由六成降為五成，且擴大實施地區至全國，是否代表國內房價已從蛋黃區漲到蛋白區？

楊金龍坦言，「各位也看到了，很多地方的房屋，價格實在漲得厲害」，楊金龍說，日本資產泡沫破滅、美國次貸危機等都有共通點，就是大家認為房市會一直上去，若不注意的話，一不小心房市就會「硬著陸」。

楊金龍強調，限貸令之亂，很多人抱怨，但其中至少一半是投資客與炒房客，因銀行限貸、停止收件，很多人跑到額度還沒滿的銀行申辦，銀行臨時接了很多申請案，審核速度會慢下來，甚至以價制量，這是必要措施。

為避免打炒房殃及無辜，央行也同意鬆綁因繼承、換屋被「打」到的房貸族，只要符合相關條件，仍可享有寬限期，除此之外再無情面可講，楊金龍要給投機炒房客一個Lesson（啟示）。