IHRA 年會在台舉辦 董座：高鐵將成為全球綠色交通要角

「國際高速鐵道協會」（International High-Speed Rail Association, IHRA）31日在台北舉辦2024年度會議（IHRA Meeting 2024），共有來自日、美、英、澳、泰、印、越等12國、約200位高速鐵路業者、專家齊聚一堂，討論高速鐵路全球發展的未來。董事長江耀宗表示，淨零減碳逐漸受到重視，高鐵將在全球綠色交通系統中成為重要的選擇之一，相信未來國際間高鐵系統的建設與發展將日益普及。

前副總統陳建仁統致詞時表示，高鐵發展已成為全球趨勢，是可以改變經濟、社會和人民生活的重要交通建設，也是可以重塑一個國家的力量。高鐵具有快速、安全、精準且高品質服務的特質，台灣高鐵不僅在政治、經濟、社會文化上造成改變，更重要的是也改變台灣人民生活習性，從文化上改變了一個國家的生活形態。過去調查政府施政中，滿意度最高的是健保的85~90%，而台灣高鐵的滿意度高達95%以上，顯示台灣高鐵確實深入人心。

IHRA會長宿利正史表示，台灣高鐵是日本新幹線系統首次於海外導入並成功的首例，其成功過程以及今天的經營佳績，對各國政府機構及鐵道業者來說具有重大意義。此次不僅解開台灣高鐵成功的關鍵，也介紹了日本、印度、美國和澳大利亞等國的高鐵最新狀況等，透過會議的討論，為參加的各國鐵道同業帶來相當大的助益。此外，他也特別代表IHRA，誠摯感謝江耀宗董事長以及台灣高鐵公司盛情款待，積極協助IHRA年度會議在台灣順利舉辦。

江耀宗表示，隨著全球對於氣候變遷、淨零減碳的議題更加受到重視，高鐵將在全球綠色交通系統中成為重要的選擇之一，相信未來國際間高鐵系統的建設與發展將日益普及。台灣高鐵公司非常榮幸能夠透過IHRA這樣的交流平台與年度盛會，將台灣高鐵的經驗分享國際，進而促進國際高鐵產業的發展，推動高鐵技術的進步，為世界帶來更快、更安全、更環保的交通方式。

台灣高鐵公司另將於明（11/1）日安排技術參訪，向本次與會來賓展示近年推動本土化的成果。一處是在桃園運務大樓，將參觀行控中心、駕駛模擬機與高鐵探索館；另一處則是到燕巢總機廠，參觀本土化的柴液型調度機關車、電車線維修工程車、轉向架走行測試設備，以及無人機檢測技術，讓與會的國際鐵道同業更深入了解台灣高鐵在技術創新與本土化方面的成就。

IHRA於2014年4月1日在日本成立，旨在促進高速鐵路營運經驗和專業知識交流，透過會員豐富的經驗與技術，向其他國家推廣建造安全、可靠並兼具營運效率的高速鐵路。目前共有29個正式會員、10個準會員，分別來自高速鐵路經營業者、研究機構及相關設備製造商等。台灣高鐵為日本新幹線首個海外輸出之成功案例，更是IHRA重要的創始會員之一。

台灣高鐵自通車營運以來，在服務、安全、技術與智慧化發展之成果均深獲國際肯定。此次會議是IHRA年度會議時隔8年再次來台舉辦，顯見台灣高鐵的營運績效與成果受到國際間的重視，對於進一步促進國際技術交流、推動高速鐵路產業的國際合作，以及提升台灣運輸實力在國際上的能見度與影響力，都具有重大意義。