陸籍鈺洲啟航輪擱淺野柳 交長：優先進行油污染防治

受「康芮」颱風侵襲影響，中國大陸籍貨輪「鈺洲啟航」10月29日因流錨宣布棄船，於今日擱淺於野柳地質公園岸際。交通部長陳世凱今(31)日指出，在安全為前提下，以爭取時效、有效防污、儘速抽油為原則，儘速展開抽油作業倘有發現油污或異常狀況。

航港局指出，「鈺洲啟航」輪總噸位9,968，該輪通報漂流第一時間，即依海難災害防救計畫成立應變小組，會同海委會海巡署、海保署及新北市政府等單位共同應處，於10月29日下午9時50分成功救援全船17名船員，並密集召開5次應變會議，航港局長葉協隆並於30日下午趕赴現場，督導現場污染防治工作，除再次確認船員離船前已關閉油櫃閥門、掌握殘油量及帶齊油櫃分佈圖外，同時已調度防污資材，先行於野柳、東澳漁港及核二廠等地佈署，降低污染對周邊環境影響，目前掌握海象可能於明日（11/1）下午轉好，航港局已要求海事業者把握時間，立即進場展開抽油作業，並成立前進指揮所，隨時掌握現場狀況。

陳世凱前往勘查時特別指示航港局，在第一線同仁作業安全為前提下，以爭取時效、有效防污、儘速抽油為原則，儘速展開抽油作業。並要求持續強化油污防治及環境監測工作，因應該輪殘油達290噸，航港局應積極會同海保署及新北市政府備妥充足的防污資材，同時加強鄰近野柳的金山、萬里、瑞芳等海岸線巡查，倘有發現油污或異常狀況，應立即進行除污等緊急處置工作，降低殘油對海域及海岸生態的影響。

陳世凱表示野柳地質公園及周邊為國際知名景點，鄰近地質景觀資源珍貴，指示航港局及觀光署應主動協同相關單位積極處置，協助相關單位掌握現場情形，倘有異常，立即通報相關單位應處。

陳世凱也提醒，因「鈺洲啟航」輪已擱淺，緊急拖帶作業恐具有高風險，請航港局應就優先整備地布攔油索和抽油工作，作業同時也務必要嚴密監控並掌握現場狀況，全力降低對海域及海岸生態之影響。

為維護野柳珍貴的地質生態與環境，陳世凱要求航港局持續邀集相關單位召開應變會議，密切掌握鈺洲啟航輪船位與船況，並緊盯船東及P&I保險公司辦理各項污染防治作業，於相關作業人員安全無虞下，完備污染防治工作，另已規劃遠端影像監控、無人機空拍、水質監測等環境監控作業，嚴密監控周邊環境，倘有異常情形發生時將立即進行緊急處置，期儘早化解海洋及海岸污染危機。