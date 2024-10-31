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欣新網1億元收購群募平台「一起實驗」強化相關業務

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

欣新網（2949）31日宣布完成全方位的群募顧問公司「MIXXIN一起實驗」併購案，以一億元收購該公司100%股權，雙方今正式完成最終股權買賣協議簽署，透過強化群眾募資業務，強化欣新網在全方位電商營運服務的服務規模與效益，預計子公司一起實驗本季可開始貢獻營運，挹注成長動能。

欣新網總經理黃懷恩指出，群募活動是現今商品爆紅的行銷模式之一，一起實驗是群募領域最具規模的顧問公司，更提供市場上最完整的服務，協助創業者與創新產品制定募資策略與多角度的營銷活動，吸引潛在支持者和客戶，提升品牌知名度和銷售業績。透過這次併購，欣新網可運用一起實驗的募資經驗與國內外市場顧問專長增加品牌商品能見度，結合公司與設立在日本及菲律賓的子公司資源延伸佈局，帶來更靈活且多樣化的銷售策略，讓商品正式上市取得更廣泛的市場銷售機會及國際商機，進而鞏固公司在電商服務市場的領先地位，推升營運持續成長。

一起實驗成立於2018年，為知名募資平台嘖嘖募資的最大代操夥伴，專為產品量身打造專屬的群眾集資計畫與通路經銷布局，並提供台灣與海外地區產品定位分析的募資顧問服務，其服務優勢可令品牌利用群眾募資平台獲得目標市場反饋，有效評估產品市場接受度迅速調整銷售策略，解決產品在資金募資、產品推廣與國際化過程中遇到的挑戰。該公司擅長運用精準行銷導流與KOL合作推薦打造爆款實績，迄今已執行超過 300件海內、外集資計畫、累積集資總金額超過12.5億元，預計將可提升欣新網在電商平台的服務能量、市場覆蓋範圍。

併購 群眾募資 電商

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