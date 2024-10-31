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金龍海嘯衝擊10月交易量 房仲曝「第一線艱辛狀況」

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

9月央行理監事會後，10月是反映央行效應最完整的第一個月，住商機構統計旗下10月門市成交狀況，全台交易量月減6.1%、年減31.2%，區域表現遠不如去年同期。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，9月19日央行理監事會後的選擇性信用管制，成屋交易雪上加霜，雖有零星個案降價求售，但買盤因貸款受限制，以及期待賣方價格修正心態下，第一線狀況艱辛。

觀察各區表現上，相較於去年10月，今年在限貸令與選擇性信用管制壓力下，六都交易量全面衰退，北市較上月持平、年減29%，新北市月減13.4%、年減45%；桃園市月減11.4%、年減15%，台中月減25.9%、年減35.9%，台南月減10.2%、年減26%，高雄月減2.9%、年減33.3%。

徐佳馨表示，縱然10月央行宣布對於繼承與換屋手下留情，但市場僅一息尚存，加上許多銀行房貸庫存已經滿水位，各地災情頻傳，第4季交易很難表現。

大家房屋企研室公關主任賴志昶指出，9月又有選擇性信用管制上膛，房市可說是禍不單行，雖說央行針對換屋與繼承者打開「綠色通道」，不過市場負面效應持續發酵，近期交屋潮因不少買方誤踩第二屋或高總價貸款成數地雷，更讓交易過程中風險大幅提高，提醒買方要特別注意手上購屋資金是否充足，避免因貸款不足而違約。

中風 央行

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