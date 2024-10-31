快訊

氣象署下午最新風雨預測 明天全國都達停班停課標準

像老鼠一樣被困！西班牙暴雨洪災已95死

新世紀福音宣傳？梵諦岡神推「朝聖少女」卡通吉祥物

日銀利率按兵不動 法人看日圓匯價短期甜度偏幾分？

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
日圓在日銀拍板利率凍漲後止貶回升，但法人看短期日圓仍是150價位偏弱震盪。（路透）
日圓在日銀拍板利率凍漲後止貶回升，但法人看短期日圓仍是150價位偏弱震盪。（路透）

日本銀行（日本中央行銀）維持政策利率0.25％不動，符合市場預期，日本國內政局不穩，加上美國總統大選在即，促使日銀暫時保守以對。法人認為，短期日圓震盪偏弱，長期貨幣正常化可推升日圓，至於日股表現，在內需推動下日股可望續漲。

凱基證券整理日本央行會議重點，日銀預期日本經濟將持續成長，預期在寬鬆的金融條件環境下，將保持從收入增長轉為支出面成長的良性循環。日銀預期2025、2026年CPI（消費者物價指數）年增率為2％左右，進口商品對物價的影響將逐漸減弱，取而代之的為薪資上升對需求的增加，薪資成長對物價的影響將逐漸增強。

同時，日銀認為當前日本經濟和通膨仍有高度不確定性，須留意海外經濟活動、大宗商品的價格變化，且匯率對物價的影響也是關鍵。考慮目前日本的實際利率仍低，若上述經濟活動和價格展望逐漸實現，日銀將繼續採取升息行動，調整貨幣政策的寬鬆程度。

凱基證券指出，通膨降溫提供日銀調整貨幣政策的喘息時間，外有逢美國總統大選，內有新任首相石破茂的執政聯盟失去眾議院選舉的多數席次，政治不穩定使日銀保持政策觀望。

分析過去石破茂偏向緊縮貨幣政策、支持升息，因此日本目前的政治不確定性，至少將持續到11月底新政府產生。石破茂所屬的自民黨，需要爭取其他在野黨支持，以組成聯合內閣，並被迫調整貨幣政策主張為較鴿派，以拉攏部分希望維持低利率的黨派。此外，若改由有力競爭者高市早苗上位，早苗延續安倍經濟學立場，將使得日銀升息過程更加緩慢。市場預期日銀調整政策時間點，可能是明年1月。

日圓對美元匯率10月以來回貶至153價位，日銀利率決策出爐後，匯價止貼回升，凱基指出，短期日圓反應日本國內的政治風險、日銀暫緩升息，預期日圓將在150價位偏弱震盪整理。

考量日本央行未來的關注重點仍將是國內經濟狀況，而國內經濟轉佳表現在薪資、消費和就業等方面，未來日銀仍將逐步收緊貨幣政策，加上美日央行政策分化情勢不變，美日利差長線收窄，預期日圓再大幅走貶空間有限，中長期走勢偏升值。

凱基證看好日本景氣回溫有利日股內需類股表現，隨著石破茂政策調整，加上日本企業獲利預估已重新被大幅上修，且巴菲特旗下公司波克夏海瑟威第9度發行日圓債並投資日股，規模為歷年來第二大，顯示日股仍具獲利與資金動能，預期日本內需發展將推動日股續漲，若要投資日股，可布局內需題材。

日圓 日本央行 日銀

延伸閱讀

窮得只剩日幣…日股看好、日圓卻陷「0.21保衛戰」 專家分析未來展望

日股擁利多 可賺長線財

日本自民黨敗選…幹事長未請辭 分析：因關係政權延續

圖表看時事／日眾院大選…自公聯盟未過半 圖解石破茂內閣的下一步

相關新聞

決標了！苗栗縣第二處社宅「啟賢安居」 259戶5年完工

苗栗縣第二處社會住宅苗栗市「啟賢安居」統包工程昨天決標，259戶預計2029年完工，低樓層規畫設置身心障礙者社區日照及小...

日銀利率按兵不動 法人看日圓匯價短期甜度偏幾分？

日本銀行（日本中央行銀）維持政策利率0.25％不動，符合市場預期，日本國內政局不穩，加上美國總統大選在即，促使日銀暫時保...

一租三贏！「一方生活」進軍台中帶動包租共生公寓風潮

一租三贏！台中包租共生公寓風潮席捲而來。

康芮強颱進逼北市放假 「幸福住宅」開放網路申請不打烊

北市「幸福住宅專案」今公告招租，包含永吉、北安、信安、溪洲共4處都更分回戶、156戶。台北市住宅及都市更新中心指出，即日...

房市交易進入冷靜期 房仲：這區買氣消退最明顯

銀行貸款問題衝擊，房市交易大降溫。台灣房屋集團31日發布10月門市交易量，六都暨新竹縣市月減12.8%，年減22.6%，...

航運回神 這類型 ETF 動能帶勁

全球貨櫃航運巨擘之一馬士基（Maersk）公布今年(2024)第3季度財報並調高全年財測，理由是業績強勁，中東紅海襲擊干...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。