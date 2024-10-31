一租三贏！「一方生活」進軍台中帶動包租共生公寓風潮

一租三贏！台中包租共生公寓風潮席捲而來。

在台北服務500多位租客的「一方生活」宣布進軍大台中租屋市場，活躍於社交媒體、有「包租婆藍太太」之稱的一方生活創辦人洪怡芳表示，透過包租共生的改造，「房東穩定收租省麻煩，房客質感住宅不寂寞」。

近期中央銀行重手打房，「金龍海嘯」大幅影響買房意願，買房民眾和業者哀鴻遍野，不過也推進了租屋和包租代管市場蓬勃發展。全台灣租屋人口超過300萬，政府祭出租金補貼擴大加碼，租屋族福利大補貼，創造了房客、房東、業者的三贏。

「300億元中央擴大租金補貼」今年度提出申請且符合資格者，中央將全數補貼，並於明年1年擴大租金補貼，由現行50萬提升至75萬戶，同時簡化申請流程，落實對全國租屋族的照顧，也代表都市計畫如火如荼進行，租屋補助下鼓勵房東釋出空屋，租賃浮上檯面，各項需求席捲而來。

以台中市為例，2023年屋齡5年以下住宅空屋率為13.78%，遠高於其他縣市，這也意味著屋齡5年以上的閒置空屋數更加驚人，光是北屯區，空屋宅數預估超過一萬戶。

隨著都市住宅需求，發展出民間包租代管業亦趨成熟，一方生活就是結合運營系統、住宅美學並擁有自家工程團隊的合法業者，已完成雙北市超過500個租屋房間改造，為上百位屋主的房屋發揮更大價值。

一方生活將優化空屋老宅的專長，移轉至台中，9月完成台中整棟共29間套房的改造案例，以首天帶看就立即簽多筆合約的驚人速度，成功為台中租屋市場立下新標竿。

一方生活首次公開在台中西屯區的新物件，距離台中市政府500公尺，捷運市政府站步行僅需9分鐘，整棟改裝，包含地下室共七個樓層的全面更新，完成29間配有全新衛浴設備的套房，還有一樓的交誼廳和地下一樓的娛樂起居空間，創造租友們的交流機會。

此外還配有專人打掃及垃圾代收服務，管家周邊駐點，可就近服務房客的生活所需。房間改裝風格為清新現代風，瞄準追求質感生活22到44歲的年輕族群，此案一公開，就獲得不少公教人員、百貨公司櫃姐及警察的青睞，目前每月租金在1萬至1萬2,000元之間。

洪怡芳指出，「包租代管」的定義．是房東想把閒置未使用的房屋出租，可以委託包租代管業者進行包租或代管，例如「包租」，對房東來說最大的優勢就是「省事」，租約一次就是執行5年以上，沒有空窗期，每月可以固定收租，不用承擔空置或招租不順的損失風險，也不需打廣告或帶看房間，建議找有信譽和房間數多的業者合作。

洪怡芳分享：「一方生活不只執行工程，還會投資修繕成本，與房東同一陣線，讓改裝的品質大大提升；另外現代年輕人太空虛啦，我們想營造的是共生公寓的『社群居所』，刻意把公共空間的坪數拉大，讓租客走出房間和其他租客多交流，這也是我們和台中其他業者的最大差異！」

個性爽朗的洪怡芳談到與台中案場的結緣，笑著分享：「房子會帶你去找到對的人。」

台中案場原房東，多年來管理公公留下來的獨棟豪宅，分租卻疲於奔命於住客的品質和需求，孩子北漂租屋恰巧租到洪怡芳的物件，感受過一方生活團隊的用心和為房東與房客著想的心，於是主動邀請洪怡芳進行獨棟大改造及包租業務，屋況經過巧手後煥然一新，讓房東不再奔波、也不再擔心租房的空窗期，每月坐等房租準時進帳。

一方生活擁有自己的住宅改造工程團隊，包含水電、修繕、軟裝布置等，也是和其他業者的差異化，在經營雙北案場的改造效率，可達每月完成8至10間的房間數。

此外，還投入資金幫助翻新，達成長期合作關係，穩定房東的金流、穩住房客的住宿品質。一方團隊穩穩擴展包租版圖，才能讓全台房東主動找上門，除了台中，目前正在進行高雄案場的改裝工程，將包租這塊市場，往六都擴張建構。

租屋網調查，台中租金以后里區為例，獨立套房每月5,000到1萬8,000元不等，租屋市場熱絡的西屯區，套房每月租金落在6,000到1萬5,000元，以住客角度，向傳統包租公租房，幾乎不能申請租屋補助，房子有問題也無法獲得積極處理，

一方生活宅目前服務500多位租客，合乎法規同時大量服務租客需求，還提供租屋補貼文件，並且進行「簽約公證」讓雙方更有保證。房東跟包租業者合作，額外讓租客享稅務減免的福利，減輕租金開銷。補助後，平均月租可降至1萬多元，也讓年輕族群刮起捨棄傳統租屋，轉向機構或法人租房的風氣。

根據內政部人口統計資料顯示，台灣20歲至44歲適婚年齡未婚率已超51%，未來獨居的不只是老人，有更多的是未婚單身人口，長輩獨居、青年蝸居、生育率下降等社會議題將更彰顯。

近期政府加速扶持包租代管政策，讓業者協助活化舊屋，減輕空屋率，推動共生公寓，藉由階段性改革，健全租屋市場，讓房東、租客和業者都能取得所需，安心地擁有自己的一方天地，亦能「三贏」，成為金龍危機政策下，轉機的受惠者。