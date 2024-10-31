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錢荒短期難解！房市買氣連四降 10月交易量較6月腰斬

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

在銀行房貸緊縮與第七波選擇性信用管制的影響下，房市買氣連四降，永慶房產集團發布10月旗下門市交易量，全台月減7%、年減32%，若以10月交易量與6月高點相比已腰斬。

觀察永慶房產集團10月七都門市交易量，台北月減13%、年減38%，新北月減2%、年減37%，桃園月減11%、年減33%，新竹縣市月減4%、年減35%，台中月減3%、年減36%，台南月減5%、年減11%，高雄月減13%，年減33%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，8月銀行房貸緊縮影響，民眾因擔心房貸撥貸不如預期，購屋態度轉趨保守觀望，房市買氣瞬間凍結，較7月大減逾二成，加上9月央行祭出第七波選擇性信用管制，將不動產貸款資源優先提供給無房的真首購，房市交易持續降溫。

雖然央行為了避免錯殺無辜，於10月9日補充協處措施，將繼承者與換屋非豪宅可排除在信用管制範圍，此外，若是已簽購屋合約、即將申貸，符合繼承、換屋條件的也不受限制。

不過，整體而言，銀行房貸滿水位的狀況未解，民眾仍須面臨貸款利率拉高、成數降低的情形，須額外籌措資金補足頭期款缺口，對整體買氣衝擊仍大。同時，也改變民眾對於房市後市的預期，因此目前市場仍瀰漫觀望氣氛，成交難度增，10月房市交易已出現連三月年、月雙降，若與6月房市高點相比已量縮50%，呈現腰斬。

陳金萍指出，進一步觀察，銀行鬧錢荒短時間難解決，加以過去幾年預售屋交易熱絡，將於今年開始陸續交屋，大量申貸需求考驗銀行的放貸額度，有限的信用資源也將壓縮房市交易量能，將持續衝擊房市表現，預估第4季將呈現旺季不旺格局。

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