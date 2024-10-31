康芮強颱進逼北市放假 「幸福住宅」開放網路申請不打烊

北市「幸福住宅專案」今公告招租，包含永吉、北安、信安、溪洲共4處都更分回戶、156戶。台北市住宅及都市更新中心指出，即日起至11月14日下午5時，受理新婚2年內或育有0至6歲子女家庭申請，採先抽籤後審查，審查合格者將依序配租。

台北住都中心表示，4處幸福住宅分別提供套房型、一房型、二房型及三房型，總坪數14坪至45坪不等，租金每月6200元至3萬8100元。

永吉都更分回戶位在信義區永吉路225巷9號，規畫建地上12層、地下3層建築物，鄰近四育公園、捷運永春站、松山火車站及知名商圈。信安都更分回戶是在信義區信安街168號，將建一棟地上12層、地下4層的電梯大廈，鄰近六張犁站，周邊有大型綠地景勤二號公園。

北安都更分回戶則在中山區劍南路605號，將建地上14與19層、地下5層SRC鋼骨鋼筋混凝土的建築，周邊有敬業公園、百貨影城及西湖市場等。溪洲都更分回戶位在文山區溪洲街65號，規畫興建A、B兩棟地上15/5層地下4層的電梯大廈，步行至捷運萬隆站約7分鐘。

申請資格包含已成年的中華民國國民、北市設籍或未設籍但在北市就學就業、符合各幸福住宅房型人口數規定、家庭成員均無位在北北基桃的自有住宅、家庭年收入在164萬元以下且總額分配於家庭成員平均每人每月6萬8772元以下等。

住都中心說，幸福住宅專案受理網路、郵寄或現場臨櫃申請，民眾須填寫申請書並備妥相關文件；可至台北市政府安心樂租網線上填寫申請書表及上傳相關文件，24小時全天受理，也能親送或掛號郵寄至台北住都中心資產經營部辦公室。