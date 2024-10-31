房市交易進入冷靜期 房仲：這區買氣消退最明顯

銀行貸款問題衝擊，房市交易大降溫。台灣房屋集團31日發布10月門市交易量，六都暨新竹縣市月減12.8%，年減22.6%，七都與去年同期相比全面衰退，若與上月相較，除桃園月增5.3%外，其餘都量縮，又以高雄月減27.1%最多。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，房市限貸令限縮多屋族和置產族的金流，換屋族也有一年內出售前一屋的時間壓力，除了新青安身分購屋者，現在購屋舉步維艱，高總價區和推案量大的重劃區買氣消退最為明顯，而通膨考量下，市場資金逐漸轉向商用不動產，近月桃園和台中中低總價的店面、商辦和土地的成交浮現，也降低了對交易量的衝擊。

張旭嵐分析，各銀行第4季貸款作業，受限貸令所致，審核嚴格放款緩慢，行政作業成本增加，因此銀行放貸挑優質好客戶，包括科技業員工或身分單純的軍公教首購族等等。

張旭嵐指出，目前市場對於低總價物件的承受力高，尤其若有即將交屋貸款壓力的物件，若能以甜甜價平轉，仍是搶手物件；至於賣方，也更看重買家背景和財務狀況，若具備優質貸款身分，甚至能以現金加速成家，都會是優質買方，第4季將形成「銀行挑好客、買方挑好價、賣方挑好咖」的狀況。