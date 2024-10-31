決標了！苗栗縣第二處社宅「啟賢安居」 259戶5年完工

苗栗縣第二處社會住宅苗栗市「啟賢安居」統包工程昨天決標，259戶預計2029年完工，低樓層規畫設置身心障礙者社區日照及小作所等社福設施，打造友善宜居的家園。

苗栗市「啟賢安居」社宅基地毗鄰苗栗縣審計室，面積1191坪，基地原是縣府管理機關用地供消防用，都市計畫變更社會福利設施及機關用地，國家住宅及都市更新中心興建社宅，統包工程昨天決標，也是苗栗縣繼苗栗市「明駝好室」第二處社宅。

國家住都中心指出，「啟賢安居」社宅鄰近啟文國小、大倫國中、清華里社區活動中心及北苗市場，生活機能完善，車程國營台灣鐵路公司苗栗車站4分鐘，國道1號頭屋交流道8分鐘。

工程預計2029年完工，基地原老榕樹、木麻黃等將保留或移植，沿街綠化開放空間，延續周邊人行系統，提供鄰里交誼休憩，社宅低樓層設置身心障礙者社區日照及小作所等社福設施。

縣府工商發展處指出，住都中心興建107戶的「明駝好室」，預計2026年竣工，此外，頭份市建國花1489坪縣有地擬租給住都中心，依都市計畫公共設施用地多目標使用辦法，原規畫1樓零售市場或賣場，2樓圖書館，3樓以上社宅，但因住都中心願意提供租金偏低，及2樓無法無償撥用供圖書館使用，必須另行研議。