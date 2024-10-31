航運回神 這類型 ETF 動能帶勁

全球貨櫃航運巨擘之一馬士基（Maersk）公布今年(2024)第3季度財報並調高全年財測，理由是業績強勁，中東紅海襲擊干擾供應鏈，導致貨櫃需求強勁與運費調漲。馬士基掌控著全球約六分之一的貨櫃船，今年六個月內已第四次上調全年財報，先前已於5月、6月和8月分別上調今年獲利預測，貿易紅海衝突對全球供應線的影響，超出航運業先前預期。

野村投信表示，地緣政治不穩定加劇，黃金價格漲破2,700美元創歷史新高；另一方面，代表歐洲區域貨櫃運價的歐線集運指數也出現大漲，歐線集運2024年12月合約價日更大漲超過10%來到3,000以上，創8月中旬以來新高；航運股相關例如台灣加權航運指數在近一周上漲5.37%；代表全球三大航運的NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數近一周也上漲3.63%，表現更勝過擁有台積電利多加持的台灣加權指數+1.08%、費城半導體指數+1.36%、抑或是科技股為主的NASDAQ指數的+1%。紅海危機遲遲未解，加上近期中東緊張情勢再起，促使航運業者再度醞釀漲價，再度嘉惠航運類股。

野村全球航運龍頭息收ETF(00960) 經理人張怡琳分析表示，回顧近期地緣政治事件發生後，全球主要股指當月均受到不小衝擊或導致其原地踏步，然而全球航運股卻扮演逆勢上漲撐盤角色，例如，2022年2月俄烏衝突與2024年4月以伊衝突，全球航運龍頭指數分別大漲15.7%與6.6%，表現出眾。張怡琳指出，自從疫情後全球航運的結構性供不應求問題遲遲未解，倘若遇到外部事件干擾，將更容易進一步推升運價上漲，這些事件對於其他廠商來說其實是供應鏈中斷或者生產成本增加，但對航運公司來說卻有助營收獲利、進而挹注航運股表現的機會。

以馬士基為例，馬士基掌握全球約六分之一的貨櫃船貿易，自去年底以來，葉門叛軍「青年運動」（Houthi）的武裝攻擊危機，迫使貨櫃船駛往非洲南部，不僅吸收了貨櫃行業部分的過剩產能，反倒幫助提振了貨櫃的運價。市場消息指出，馬士基將與德國同業赫伯羅德（Hapag-Lloyd）在2025年展開行駛南非航線的船舶共享合作，同時表示預期紅海明年依舊不安全，顯示強勁貨櫃市場需求及紅海緊張局勢，有助2025年航運行情延續。

野村投信投資策略部副總但漢遠指出，隨中國大陸推出新的財政刺激措施、世界主要國家的貨幣政策趨於寬鬆與通膨壓力緩解，全球經濟可望穩定復甦；而當前紅海危機波及市場船舶調度，持續造成全球貨櫃輪供給不足、後續船班調度不及。包括年底購物旺季拉貨潮助長貨櫃業者、歐美秋冬節慶對南半球糧食需求推升散裝運輸需求，乃至於北半球秋冬取暖用油需求帶動油輪運輸，貿易「運量」「運價」再次創高峰，航運股表現有機會延續至隔年第1季華人農曆春節消費潮，進而嘉惠航運股營收獲利表現。對於想參與航運股機會的投資人來說，不妨趁近期盤勢整理時分批單筆加碼或定期定額布局。

但漢遠表示，至於投資工具，除了花時間研究挑選個股之外，最簡單的做法就是透過如國內首檔航運ETF，00960野村全球航運龍頭息收ETF(00960)，其追蹤指數NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數，一次網羅全球三大航運類別貨櫃、油輪及散裝龍頭企業，目前NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數本益比不到五倍，股價淨值比低於一的優勢，航運後市值得期待。對航運股投資有興趣的人來說，是個值得納入長期布局的選擇，也是參與全球航運機會不錯的方式，有興趣的投資人不妨評估自身風險承受度並做好資金配置，尤其短期內若溢價過高須留意價格波動風險，可以單筆分批或定期定額布局，都會是參與航運長期投資機會的良方。