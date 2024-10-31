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第七波衝擊擴大中 10月房市交易較6月腰斬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
在房貸緊縮與信用管制的影響下，房市買氣連四降，永慶10月交易量與6月高點相比已腰斬。房市示意圖／永慶房屋提供
在房貸緊縮與信用管制的影響下，房市買氣連四降，永慶10月交易量與6月高點相比已腰斬。房市示意圖／永慶房屋提供

永慶房產集團統計內部交易資料指出，在銀行房貸緊縮與第七波選擇性信用管制的影響下，房市買氣連四降，10月交易量較9月量縮7%，以10月交易量與6月高點相比已腰斬。

若與去年10月同期相比，全台房市交易量年減32%，台北年減38%，新北量縮37%，桃園年減33%，新竹縣市減少35%，台中年減36%，台南與高雄則分別年減11%與33%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，8月銀行房貸緊縮影響，民眾因擔心房貸撥貸不如預期，購屋態度轉趨保守觀望，房市買氣瞬間凍結，較7月大減逾二成。9月央行祭出第七波選擇性信用管制，將不動產貸款資源優先提供給無房的真首購，房市交易持續降溫。

雖然央行為了避免錯殺無辜，於10月9日補充協處措施，將繼承者與換屋非豪宅可排除在信用管制範圍，此外，若是已簽購屋合約、即將申貸，符合繼承、換屋條件的也不受限制。

不過，整體而言，銀行房貸滿水位的狀況未解，民眾仍須面臨貸款利率拉高、成數降低的情形，須額外籌措資金補足頭期款缺口，對整體買氣衝擊仍大。

同時，也改變民眾對於房市後市的預期，因此，目前市場仍瀰漫觀望氣氛，成交難度增，10月房市交易已出現連三月年、月雙降，若與6月房市高點相比已量縮50%，呈現腰斬。

陳金萍表示，銀行鬧錢荒短時間難解決，加以過去幾年預售屋交易熱絡，將於今年開始陸續交屋，大量申貸需求考驗銀行的放貸額度，有限的信用資源也將壓縮房市交易量能，將持續衝擊房市表現，預估第四季將呈現旺季不旺格局。

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