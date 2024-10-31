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北市156戶「幸福住宅」今起開放申請 租金最低6,180元

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
永吉都更分回戶外觀。北市住都中心提供
永吉都更分回戶外觀。北市住都中心提供

為減輕青年租屋負擔，台北市首創「幸福住宅」專案，第一波釋出信義區、中山區、文山區共156戶住宅招租，分成套房型、兩房型、三房型供民眾選擇，今（10/31）日起至11月14日下午5時止開放申請，租金最低6,180元起。

台北市住都中心表示，本次幸福住宅永吉、北安、信安、溪洲都更分回戶等4處，招租戶數總計156戶，提供新婚2年內或育有0至6歲子女家庭申請承租，採先抽籤後審查，審查合格者將依序配租，歡迎有租屋需求的市民把握機會。

住都中心指出，永吉都更分回戶位於信義區永吉路225巷9號，基地面積為453坪，規劃興建地上12層、地下3層建築物，社區鄰近四育公園、五常公園、知名賣場及商圈、捷運永春站、松山火車站，享有信義計畫區的繁華百貨機能及松山車站周遭的觀光資源。

北安都更分回戶位於中山區劍南路605號，基地面積為1304.42坪，規劃興建地上14、19層，地下5層SRC鋼骨鋼筋混凝土之建築，交通跟生活機方便，周邊有敬業公園及美堤河濱公園、知名百貨影城、西湖市場。

信義都更分回戶位於信義區信安街168號，基地面積為617坪，規劃興建一棟地上12層地下4層的電梯大廈，鄰近六張犁站，具商業機能與交通優勢，周邊有大型綠地景勤二號公園。

溪洲都更分回戶位於臺北市文山區溪洲街65號，基地面積為606坪，規劃興建A、B2棟地上15/5層地下4層的電梯大廈，步行至捷運萬隆站約7分鐘。

住都中心提醒，幸福住宅申請資格條件包括已成年的中華民國國民；在北市設有戶籍或未在本市設籍但在本市就學、就業；人口數符合本案各幸福住宅房型人口數規定；家庭成員均無位於北市、新北市、基隆市或桃園市自有住宅；家庭年收入在164萬元以下，且總額分配於家庭成員平均每人每月6萬8,772元以下。

住都中心補充，申請租屋可以用網路、郵寄或現場臨櫃方式受理申請，有意申請的民眾須填寫申請書並備妥相關文件，於受理申請時間截止前至臺北市政府安心樂租網，線上填寫申請書表及上傳相關文件，親送或掛號郵寄至北市住宅及都市更新中心資產經營部辦公室。

信安都更分回戶租金補貼表。北市住都中心提供
信安都更分回戶租金補貼表。北市住都中心提供
北安都更分回戶租金補貼表。北市住都中心提供
北安都更分回戶租金補貼表。北市住都中心提供
溪州都更分回戶租金補貼表。北市住都中心提供
溪州都更分回戶租金補貼表。北市住都中心提供
永吉都更分回戶租金補貼表。北市住都中心提供
永吉都更分回戶租金補貼表。北市住都中心提供

租屋 都更

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