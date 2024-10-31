房市急降溫 房仲：現在出門看屋都是這類人
中信房屋統計內部成交件數，10月全台交易量相較於上月減少約17%，較去年同期減少約21%。觀察六都的成交量數據變化，桃園市月減25%最多，其他五都月減也都在一成以上。
和去年同期相比，台北市年減25%最多，桃園、台南年減幅也逾二成。
中信房屋總經理張世宗指出，第七波選擇性信用管制持續發酵，銀行房貸水位依然緊繃，加上月初山陀兒颱風干擾民眾外出看屋，種種因素導致10月成交量出現顯著下滑。
他表示，目前房市正處於多空對峙的局面，市場交易逐漸回歸到剛需基本面，雖然帶看量減少，但仍有不少人出門看屋，看屋的人多為自住需求，且都具備一定的資金實力，不過現階段相謹慎，追價意願降低，交易週期也因此拉長。
張世宗表示，房貸排隊潮尚未緩解，交易量恐將繼續走低，尤其是新案供給量較大、投資氛圍較重的新興重劃區，更會受到明顯衝擊，房價不排除下跌可能性，預計最快要等到明年房貸塞車問題有所改善後，房市才有望回溫。
張世宗表示，回顧台灣幾次房市景氣循環，包括SARS、金融風暴、房地合一稅等，可發現台灣房價總是「大漲小回」，因此對於有自住需求的民眾而言，只要選對地段，選對產品，積極出價，任何時候都是最佳的進場時機。
特別是在當前受到房市灰犀牛影響，投資客群大量退場，買方將擁有更多的選擇空間，只要多看、多比較，就有機會以合理的價格買到理想的物件。
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