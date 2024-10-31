金龍海嘯有多強？房仲揭10月市況「僅一息尚存」

9月央行理監事會後，房市急轉直下，市場形容「金龍海嘯」來襲，住商機構統計旗下10月成交狀況後發現，全台交易量較9月又減少6%，比起去年同期則大減31%，表現遠不如去年同期。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，9月19日央行理監事會後的選擇性信用管制，成屋交易雪上加霜，雖有零星個案降價求售，但買盤因貸款受限制，以及期待賣方價格修正心態下，第一線狀況艱辛。

各區表現上，相較於去年9月，今年在限貸令與選擇性信用管制壓力下，各都會多數表現不佳，北市勉強與上月持平，年減29%。新北市月減13%，年減45%，桃園市月減11%。年減15%。

台中月減25%，年減35%，台南月減10%，年減26%，高雄月減2.9%，年減33%。

徐佳馨表示，雖然本月央行宣布對於繼承與換屋手下留情，但市場僅一息尚存，加上許多銀行房貸庫存已經滿水位，各地災情頻傳，第四季交易很難表現。

大家房屋企研室公關主任賴志昶指出，銀行鬧錢荒，加上新一波選擇性信用管制上膛，房市可說是禍不單行，雖說央行針對換屋與繼承者打開「綠色通道」，不過市場負面效應持續發酵，近期交屋潮因不少買方誤踩第二屋或高總價貸款成數地雷，讓交易過程中風險大幅提高，提醒買方要特別注意手上購屋資金是否充足，避免因貸款不足而違約。