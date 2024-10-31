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強颱康芮來襲今是否營業？各大百貨集團這樣說

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

強颱康芮來勢洶洶，已達強度巔峰，十級風暴風半徑擴大至150公里，全台百貨集團也多宣布各館暫停營業一天，包括新光三越、遠東SOGO等。原本訂於今天舉辦的遠東SOGO 37週年慶造勢活動，也因康芮颱風攪局而順延。

新光三越表示，受康芮颱風影響，新光三越全台15家分店與SKM Park Outlets 高雄草衙，今日10/31（四）暫停營業。歡迎顧客可利用新光三越APP與電商平台skm online。

遠東SOGO表示，因康芮颱風影響，考量全體人員安全，今日（10/31）全台各店，停止營業一天。

微風集團表示，因應康芮颱風來襲，為關心顧客、專櫃夥伴及同仁安全，微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山、微風台北車站、微風東岸、微風超市（本店、南京、南山）今日停止營業。微風台大醫院配合院方規範。

信義區的貴婦百貨BELLAVITA昨晚開百貨第一槍，發出公告表示因應康芮颱風來襲，為顧及顧客及員工的安全，10/31日暫停營業一天。

微風集團 新光三越 颱風

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