強颱康芮來襲今是否營業？各大百貨集團這樣說
強颱康芮來勢洶洶，已達強度巔峰，十級風暴風半徑擴大至150公里，全台百貨集團也多宣布各館暫停營業一天，包括新光三越、遠東SOGO等。原本訂於今天舉辦的遠東SOGO 37週年慶造勢活動，也因康芮颱風攪局而順延。
新光三越表示，受康芮颱風影響，新光三越全台15家分店與SKM Park Outlets 高雄草衙，今日10/31（四）暫停營業。歡迎顧客可利用新光三越APP與電商平台skm online。
遠東SOGO表示，因康芮颱風影響，考量全體人員安全，今日（10/31）全台各店，停止營業一天。
微風集團表示，因應康芮颱風來襲，為關心顧客、專櫃夥伴及同仁安全，微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山、微風台北車站、微風東岸、微風超市（本店、南京、南山）今日停止營業。微風台大醫院配合院方規範。
信義區的貴婦百貨BELLAVITA昨晚開百貨第一槍，發出公告表示因應康芮颱風來襲，為顧及顧客及員工的安全，10/31日暫停營業一天。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言