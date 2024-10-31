2024摩瑟水晶「永恆傳說」特展新竹大遠百璀璨快閃
摩瑟水晶今年再度戴著桂冠抵達台！連續兩年，摩瑟獲得國際組織與法國國家級榮耀的認可，成為國際罕見的頂級水晶品牌。2023年，摩瑟水晶被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產名錄；2024年，摩瑟吹製水晶大師斯德涅克．德羅布尼（Zdnenek Drobny）榮獲法國「藝術與文學騎士動章」，他是捷克首位以傑出的水晶吹製技藝，贏得騎士勳章的大師。這是摩瑟繼2020年雷瑟大師（Tomáš Lesser）之後，第二位大師獲此榮銜。為這個集輝煌於一身的水晶品牌，再添榮耀。
國裕精品執行董事欒慎寰表示，這一次特展時間只有三天展至11月1日，是因為摩瑟走向精緻量稀路線。其中，由雷瑟大師、史沃博達大師及賽林格大師，三位大師聯袂創作具有壓軸份量的《水土交融》，雕刻這幅別具意義名畫的水晶版本。他們三人各自發揮所長，史沃博達在每個工作的瞬間展現力與美的藝術表現。他這次創作全球限量的《風雨同濟》、《黎明女神》未演先轟動，他曾創作的《黎明春曉》、《霞光夕照》、《海納百川》、《百合花仙子》等巨作，都造成熱烈迴響。雷瑟大師專注的態度，展現了法國「藝術與文學騎士勳章」得主的榮耀，雷瑟的新作《春之頌》，以及賽林格的《岩間聖母》、《維納斯之美》的沉穩寧靜姿態為每件作品注入美感，皆是此次的重頭戲。
欒慎寰指出，摩瑟藝術總監楊・波杰克去年以《藍色迷惑》在捷克設計大展得獎後，2024年再度獲得EDIDA（ELLE國際裝飾設計獎）評審團的年度室內裝飾獎，並獻上他的獲獎系列作品《林間精靈》。他與2024年6月獲法國「藝術與文學騎士勳章」的水晶吹塑大師茲德涅克‧德羅布尼大師共同創作的《時代之光》，有雙大師的簽名及限量編號。這兩個系列都洋溢精緻的現代風格，而展現摩瑟反映潮流的時代精神，將讓收藏家們為之驚艷。
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