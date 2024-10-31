快訊

聯合報社論／賴清德進不了國會，得怪大法官橫柴入灶

康芮颱風眼牆垂直結構「漏斗狀」吳德榮：中午後台東登陸

產業戰略論壇11月27日登場 聚焦雙化轉型

經濟日報／ 記者李淑慧／台北報導
在全球氣候變遷與能源有限的挑戰下，產業的低碳化已成為各國正在面對的重要課題。 路透
在全球氣候變遷與能源有限的挑戰下，產業的低碳化已成為各國正在面對的重要課題。 路透

隨著科技快速發展，智慧化的產業升級成為企業強化競爭力的重要策略，而在全球氣候變遷與能源有限的挑戰下，產業的低碳化已成為各國正在面對的重要課題。

經濟日報將於11月27日舉辦「2024產業戰略高峰論壇--AI催動產業低碳化與智慧化」，邀請產業領袖與政府決策官員，共同探討在AI時代下，如何協助產業達成低碳化目標，同時實現智慧化轉型，為企業帶來更高的經濟效益與社會價值。

本論壇由經濟日報主辦，經濟部、中華汽車、台灣電力公司、元大投信協辦。

論壇當天，經濟部長郭智輝將出席致詞，說明政府最新政策方向，經濟部產業技術司長邱求慧將以「AI技術發展趨勢與展望」為題發表演講。產業領袖部分，包括鴻海科技集團董事長劉揚偉、東元電機（1504）董事長利明献、上銀科技董事長卓文恒都將出席專題演講，分享公司在AI時代下如何創新與轉型，邁向永續發展。

在最後一場高峰對談，邀請中興保全科技董事長林建涵、中華汽車副總經理錢經武、研華智慧能源事業部門資深總監林美真，共同探討AI時代下低碳化與智慧化的挑戰，由數位轉型學院共同創辦人暨院長詹文男主持。

AI被稱作第四次工業革命的核心，相較前三次工業革命，它對未來人類生活和產業發展影響將更大。依據波士頓顧問公司（BCG）分析，AI不只可提升企業20%生產效率，也能幫助全球減少5%至10%的溫室氣體排放。

AI技術對企業的智慧化與低碳化雙重轉型帶來了推動作用，但也伴隨著新的挑戰。在智慧化方面，AI能提升自動化、數據分析等能力，而在低碳化方面，AI能幫助企業精準監控和管理能源使用。雖然AI提供大量的創新機會，但需要企業在技術投資、數據隱私、安全性和供應鏈管理等方面持續努力。此次論壇邀請政府首長與產業領袖的分享，期能協助企業掌握契機，在下一波的智慧革命中取得機會與優勢。

AI不僅改變了我們的生活方式，也為各行各業的創新發展提供前所未有的機遇。

AI 經濟部 董事長

延伸閱讀

經長保證供百億度綠電 賴士葆：超自然信心輝達埋單嗎

郭智輝百億度綠電引議 傅崐萁：電價不漲才是首務

【重磅快評】拆煤承諾打到骨折 郭智輝遠遠不如王美花

郭智輝引王陽明詩辯護供電 朱立倫：知行不一 何來遠見？

相關新聞

羅智先再砸20億入股網家 為何接連買下2家虧損電商？統一流通版圖3戰略

統一企業宣布參與網家私募案，投入估近20億元，持股達30％，並取兩席董事。羅智先接連買下兩家虧損電商的盤算是什麼？

產業戰略論壇11月27日登場 聚焦雙化轉型

隨著科技快速發展，智慧化的產業升級成為企業強化競爭力的重要策略，而在全球氣候變遷與能源有限的挑戰下，產業的低碳化已成為各...

耀勝換股結盟強生 進擊生醫

老牌製藥廠強生製藥與耀勝電子昨（30）日共同宣布，雙方簽訂「股份交換合作合約」，將以股份交換方式進行資源整合，擴大雙方在...

亞泥導入無人機自動巡檢 降低人員高空作業風險

亞洲水泥子公司嘉惠電力昨（30）日宣布，率先導入以5G／AI識別技術為基礎的無人機自動巡檢方案，應用在高壓電塔的輸配電線...

嘉惠電力設備優化 成長動能可期

亞泥子公司嘉惠電力昨（30）日表示，今年受惠設備及運作改善良好，加上與台電簽訂新約的帶動，今、明兩年都將有不錯的營運表現...

中鋼黃建智掌鋼鐵公會

台灣鋼鐵公會昨（30）日舉行第23屆會員代表大會，中鋼董事長黃建智獲選為新任理事長。他表示，未來會努力做好會務，因應產業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。