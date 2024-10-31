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中鋼黃建智掌鋼鐵公會

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

台灣鋼鐵公會昨（30）日舉行第23屆會員代表大會，中鋼（2002）董事長黃建智獲選為新任理事長。他表示，未來會努力做好會務，因應產業節能減碳轉型及東南亞新增產能的挑戰。

展望鋼市短期景氣，黃建智認為，從現階段市況來看，12月有機會再漲一波，起碼看漲到明年1月的農曆過年前。

黃建智表示，代表中鋼出任鋼鐵公會理事長，這是一個承諾，也是一個承擔。

黃建智強調，中鋼要帶領下游進行供應鏈轉型，主要是全球新增鋼鐵產能正持續增加中，以東南亞來看，目前一年約有1,400萬噸產量，自2026年開始將有7,600多萬噸鋼鐵新增產能開出；而到2030年時，新增產能更會進一步增到1億噸以上，包括中鋼和下游都會受到衝擊。

中鋼 東南亞 鋼鐵

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