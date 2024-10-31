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耀勝換股結盟強生 進擊生醫

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
耀勝電子與強生製藥合作
耀勝電子與強生製藥合作

老牌製藥廠強生製藥（4747）與耀勝電子昨（30）日共同宣布，雙方簽訂「股份交換合作合約」，將以股份交換方式進行資源整合，擴大雙方在生技醫療產業布局。強生董事長黃柏熊表示，耀勝近年來由電子業跨足醫材領域，擁有安全針筒內外銷通路優勢，未來可與強生的藥品搭配合作共創雙贏。

根據雙方「股份交換合作合約」，耀勝將增資發行普通股552萬9,278新股，換取強生42名股東所持有強生已發行普通股股份共計774萬1,000股，換股比例設定為1股耀勝普通股交換強生1.4股普通股。依耀勝29日收盤價130.5元、 強生收盤價74.9元計，耀勝此次約當溢價24.4%取得強生股份，後續耀勝有機會取得強生一席董事。

耀勝發行新股約當市值7.2億元，將取得強生17.23%股權；強生42名股東合計取得耀勝增資發行新股，將占耀勝股份交換後已發行股份的8.34%。

強生1966年成立，為學名藥製造商，專注開發利基學名藥，擁有完善銷售通路，包括直營及經銷的醫院、診所及藥局，與耀勝合作，希望結合電子科技產業營運管理及行銷經驗加速市場拓展。

耀勝1992年成立，致力於變壓器及電感、線圈的設計和生產，2023年成立電子代工事業部，專注於車載系統、工業電腦、醫療器材與儲能櫃等各式電子產品代工。耀勝2022年跨足高階醫材領域，切入安全針筒產業，期望與強生合作，強化在醫療產業的布局，分散經營風險，並推動集團多角化發展。

增資 布局

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