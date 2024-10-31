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嘉惠電力設備優化 成長動能可期

經濟日報／ 記者謝柏宏劉芳妙／台北報導
嘉惠電力總經理陳廣泰。 記者謝柏宏／攝影
嘉惠電力總經理陳廣泰。 記者謝柏宏／攝影

亞泥（1102）子公司嘉惠電力昨（30）日表示，今年受惠設備及運作改善良好，加上與台電簽訂新約的帶動，今、明兩年都將有不錯的營運表現，將為母公司亞泥帶來新的成長動能。

嘉惠電力前三季營收128億元，與去年同期相當，由於二期機組今年上半年歲休一個月，因此嘉惠電力今年營運表現實際上優於去年水準，再加上天然氣採購成本2024年較2023年下跌約兩成多，目前獲利年增17%，預期今年全年獲利表現可望較去年更樂觀。而嘉惠電力投資450億元的三期擴建案，設定目標在2029年商轉。

嘉惠電力表示，目前一、二期總容量達121萬瓩，為全台最大的民營天然氣發電廠，三期擴建案預計明年首季完成環評，容量120萬瓩。

嘉惠電力也已展開第四期的覓地作業，目標總容量與三期相當，因GE、三菱重工、西門子等汽渦輪機大廠訂單滿載，三期原來去年預計建置成本約200億元，如今翻倍至400億至450億元。不過三期仍將參與台電下一期獨立電廠電力採購競標。

嘉惠電力總經理陳廣泰表示，隨著嘉惠電力今年設備及運作改善良好，二期機組今年也與台電簽訂新合約，售電量將較上年度增加20%，占亞泥母公司今年營收比重可達21%，未來營收也將隨之成長。

亞泥 營收

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