亞泥導入無人機自動巡檢 降低人員高空作業風險

亞洲水泥（1102）子公司嘉惠電力昨（30）日宣布，率先導入以5G／AI識別技術為基礎的無人機自動巡檢方案，應用在高壓電塔的輸配電線巡檢。這項創新技術不僅提升巡檢速度和精確度，還有效降低人員執行高空作業風險，為電力系統安全與穩定運行提供保障。

嘉惠電力總容量達121萬瓩，藉由雙迴路161KV輸配電線，將電力輸送至變電所，每年發電量56.7億度，供應118萬戶家庭用電。為求民生和工業用電充裕，輸電線路定期檢點和維護很重要，傳統人工檢查仰賴維修人員在高壓環境中，冒著生命危險斷電操作，耗時耗力且危險性高。

隨著AI技術發展，加上無人機產業成熟，嘉惠電力跟上創新趨勢，與同為遠東集團的遠傳電信合作，打造結合AI技術和5G專網的無人機全自動電塔巡檢系統。

嘉惠電力指出，使用的測繪巡檢無人機搭載雙光熱感應鏡頭相機，根據事先透過3D模型系統規劃的路線，展開拍攝、識別及通報任務。巡檢過程獲取的影像資料經由5G專網傳輸到監控中心，讓工程人員分析判讀，迅速辨別潛在問題。無人機巡檢時無須斷電，確保日常電力供應不受影響，所有影像和數據將累積成維修履歷資料庫，實現全面的電子化管理，提高營運效率。

嘉惠電力總經理陳廣泰表示，現代化電力管理除要具備先進技術，更要有前瞻性思維，嘉惠電力實施AI無人機自動巡檢方案，強化電力巡檢效率，大幅降低工安風險，是在科技創新、智慧電力管理的一大突破，實踐嘉惠電力對永續發展的承諾。

嘉惠電力未來將與中科院民雄航太暨無人機院區合作，將AI無人機技術擴展至廠務，以及危險、狹隘或密閉空間巡檢，澈底改變工廠巡檢模式，讓電廠日常管理更為安全高效。陳廣泰強調，嘉惠電力將繼續肩負推動國家能源轉型、實現永續發展做出貢獻，成為業界標竿。